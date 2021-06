Castrilli destroza a Aquino y al VAR por el penal de Maripán: “Pretenden demostrar que fue intencional”

Guillermo Maripán se derrumbó al término del partido entre Chile y Bolivia. Al defensor del Monaco le sancionaron el penal que le permitió a Marcelo Moreno Martins vencer a Claudio Bravo y anotar una igualdad que en la Roja duele. El zaguero se sintió culpable. Las redes sociales también apuntaron en su contra. Sin embargo, hubo alguien que salió en su rescate: el ex juez internacional Javier Castrilli. Para el exárbitro, no hubo infracción. Sus dardos apuntan contra el cometido del paraguayo Éber Aquino, con quien tuvo duras consideraciones.

“Maripán no tuvo intención. El disparo fue a un metro de distancia y el brazo justifica su ubicación porque acompañó el movimiento giratorio, queriendo cubrirse y evitar el impacto. Ergo: no fue antinatural y menos tuvo la intención de bloquear. No fue penal”, sentencia el transandino.

La duda

El análisis del Juez de Hierro continúa, incluso considerando el procedimiento del VAR. “Cuesta entender por qué le pasaron al árbitro un ángulo de imagen y con cuadro detenido donde pretenden demostrar que fue intencional (”bloquea”) y antinatural”, agrega. “¿Por qué se tomó la decisión de sancionar penal la mano de Maripán con imágenes de cámara lenta y cuadro detenido cuando el protocolo del VAR en forma imperativa indica en velocidad normal?”, añade.

La exposición continúa. “La regla habla claramente... “Cuando la posición no sea consecuencia de su movimiento”. El movimiento del brazo de Maripán está plenamente justificado por su movimiento giratorio. ¡Todo lo que se repite y se escucha confunde a la gente”

Castrilli intenta una conclusión en base a los comentarios que sigue produciendo la controvertida jugada. “Lo que la gente pueda opinar por desconocimiento y/o creencia popular, en boca de supuestos idóneos, es una burrada monumental que confunde”, sostiene. “La intención sigue siendo fundamental para sancionar manos”, remata, para que no quede margen a dudas.