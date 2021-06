Claudio Bravo, indignado: “Nos parecía raro que nos arbitrara alguien que fue sancionado, que no nos dejó sumar de a tres en Uruguay por la misma situación”

Claudio Bravo no estaba contento tras el empate 1-1 ante Bolivia en San Carlos de Apoquindo. El capitán de la Selección se mostró indignadísimo por la actuación de Éber Aquino, el árbitro paraguayo que decretó penal a favor de los altiplánicos tras mano de Guillermo Maripán.

“Desde mi punto no me pareció, la jugada va hacia afuera, el remate. Más extraño aún me parece que nos vuelva a tocar el mismo árbitro. Tuvimos la misma situación con ellos en Uruguay, fue castigado y nos volvió a tocar a nosotros. me parece extraño. Creo que al final de todo esto tuvimos ocasiones para haber cerrado el partido, para no haberles dado vida, pero el fútbol tiene eso”, declaró Bravo, quien no pudo hacer nada ante la buena ejecución de Moreno Martins.

El portero del Real Betis no cesó en sus reclamos y aseguró que dentro del plantel incluso ya se había discutido la elección de Aquino: “Lo comentamos antes de jugar. Nos parecía raro que nos arbitrara alguien que había sancionado, que no nos dejó sumar de a tres por la misma situación de hoy. El futbol tiene esto”.

Sin embargo, no todo pinta feo para el cancerbero bicampeón de América. Elogió el juego de Chile y cree que este es el camino para llegar a un nuevo mundial o incluso ganar otra Copa América. “Creo que jugar de esta manera nos aproxima mucho mas a entrar en una nueva Copa del Mundo. Si jugáramos de otra manera que no es la que nosotros tenemos, te diría que así imposible aspirar a ganar una Copa América, pero la manera en que competimos si te abre la ilusión de llegar a un Mundial.

“Nos deja esa tranquilidad de mostrar lo que veníamos haciendo hace mucho tiempo, de ver un Chile agresivo, que presiona alto, generando mucho volumen de ocasiones de gol, pocas de ellos, salvo por la jugada del penal”, agregó.

Bravo cree que esto es lo que quiere ver el hincha chileno. “Creo que esta es la línea y creo que es lo que le gusta a nuestra gente. Un equipo aguerrido, que se deja el alma. Pero Bolivia también defendió muy bien y mas allá de eso no hay nada que hacer”, complementó.

“Haces un esfuerzo tremendo y al final te quedas con ese sabor de boca de no haber sumado tres puntos porque la verdad hicimos un muy buen partido, mejor que ante Argentina. Nos quedamos con esa sensación agridulce de hacer bien las cosas, pero hay cosas que ya no podemos manejar”, cerró.