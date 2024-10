¿Con cuatro delanteros? La ofensiva formación que alista Brasil para visitar a la Roja

Este jueves, en el Estadio Nacional, Chile recibe a Brasil por la novena fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. Ambos necesitan con urgencia sumar, aunque la Roja está en una situación más complicada en la tabla de posiciones. Pese a los problemas y a que su actualidad no convence, el Scratch está en zona de clasificación directa.

Si bien es cierto que el combinado del gigante sudamericano lleva a lo menos un lustro carente de éxitos, no es menos cierto que es un elenco que cuenta con peso específico y con una rica historia que lo avala, además que tener a una nutrida variedad de figuras. Con importantes bajas como las de Vínícius Junior, el zaguero Eder Militao y el portero Allison Becker, la delegación comandada por el entrenador Dorival Júnior desembarca este miércoles en Santiago, para el partido de mañana. Antes del viaje, el entrenador atendió a los medios y dio luces respecto al equipo que dispondrá en el recinto de Ñuñoa.

De entrada, el DT confirmó dos puestos clave. Uno es el lateral izquierdo, donde Abner (expupilo de Manuel Pellegrini en el Betis y actual jugador del Olympique de Lyon) le ganó la pulseada a Alex Telles y será titular. El otro dice relación con el centrodelantero. El elegido es Igor Jesús, ariete del Botafogo, puntero del Brasileirao y flamante semifinalista de la Copa Libertadores. Ambos son apuestas de Dorival Júnior, en medio de un rocoso camino clasificatorio.

“Abner e Igor inician el partido. No creo que tengan que considerar esto como una carga, como una complicación además de la responsabilidad natural de vestir una camiseta pesada como la de la selección, viendo nuestra situación y tenemos que afrontarla. Nuestro cuerpo técnico solo jugó dos partidos en esta clasificatoria, pero la responsabilidad es de todos nosotros, no escapamos del contexto”, dijo el ex DT de Flamengo, atendiendo a los medios.

En los días previos al partido, se fue conociendo que Dorival estaba preparando una formación altamente ofensiva, incluso disponiendo hasta de cuatro delanteros, tratando de cambiar el pálido rostro que ha dejado la Canarinha en las presentaciones recientes. “Ya está definido (el equipo). Esa era la idea, se mantuvo. Los entrenamientos nos mostraron cosas buenas. Todo el mundo está muy concentrado para que podamos jugar dos partidos a diferente nivel, sobre todo desde el primer tiempo del último partido. Este es un objetivo que tenemos todos para que podamos revertir esta situación actual”, declaró el estratega.

La lesión de Alisson le abre la puerta a Ederson para que ocupe su lugar, mientras que Abner y Alex Telles se estaban disputando el puesto de lateral izquierdo (Guilherme Arana también quedó descartado por lesión), hasta que Dorival se decantó por el primero de los mencionados. A priori, la alineación de la Canarinha se presume como ofensiva, con cuatro elementos explosivos de mitad hacia arriba y poca marca en el mediocampo. Entonces, la probable formación titular de Brasil es con Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes y Abner; André junto a Lucas Paquetá en el medio; Rodrygo, Raphinha, Savinho; e Igor Jesús en el ataque.

Los pentacampeones del mundo juegan esta fecha doble de Eliminatorias contra las selecciones que están en el fondo de la tabla. Primero, visitan a Chile este jueves por la noche, mientras que el próximo martes recibirán a Perú, en Brasilia.