Con el técnico que perdió la paciencia con Garin: Alejandro Tabilo debuta en Wimbledon buscando espantar sus fantasmas en los Grand Slams

Alejandro Tabilo (19°) sigue estirando su gran momento en el circuito mundial del tenis. Este sábado, Jano se transformó en el primer chileno que logra un título en césped. Lo hace justo en la antesala de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada. Como ha sido la tónica este año, el nacional logra sus grandes hitos justo cuando se acerca a un certamen grande. Sucedió en Auckland, días antes del Australian Open, y en mayo logró ser semifinalista del Masters 1000 de Roma en la previa del Roland Garros. Ahora levantó el título de Mallorca a 48 horas de la competición británica.

Claro que sus participaciones en los Grand Slam no han sido positivas. En Oceanía y en Francia se despidió en primera ronda. Ahora, eso sí, hay diferencias. La principal, que el nacido en Canadá ahora está bajo el alero de Horacio Matta. El exentrenador de Christian Garin llegó al equipo de Tabilo con la misión de mantenerlo entre los mejores 20 del planeta. “Estoy intentando procesar todo lo que está sucediendo esta temporada. Especialmente llegar al top 20 es algo increíble para mí. Cada día es como un sueño hecho realidad. Me están pasando muchas cosas nuevas”, declaró tras el trofeo conseguido este sábado.

“Es algo impresionante para nuestro país, es muy importante. El objetivo principal es motivar a las nuevas generaciones para que sigan jugando y demostrarles que es posible llegar hasta aquí. Ojalá podamos tener muchos jugadores en el circuito”, agregó.

La situación de Tabilo no sorprende a Patricio Cornejo. El histórico deportista tiene una teoría al respecto del rendimiento del chileno en Grand Slams. “Ganar un torneo significa semanas bien agotadoras. Él está muy bien en general. Está con mucha confianza. Ha crecido mucho, ha vencido a jugadores de muy buen nivel y eso le da cierta tranquilidad. Lógicamente que él va a tener poco tiempo para descansar y disfrutar todo lo que ha estado haciendo últimamente”, propone, en diálogo con El Deportivo.

Tabilo eleva el trofeo en España. Foto: Gentileza ATP de Mallorca.

Sin embargo, para el oriundo de Llolleo, Wimbledon es el escenario ideal para que el tenista refrende su gran momento. “Llega bien, sin lugar a dudas. Está muy confiado, jugando a un buen nivel. Yo creo que va a tener un buen papel. El servicio y todos sus golpes están en muy buenas condiciones. Tiene dos días de descanso y no necesita practicar tanto para empezar a jugar su primer partido. Ya tuvo una semana exitosa. No le va a costar acostumbrarse a las canchas de Londres”, analiza.

Una visión que comparte Horacio de la Peña, quien también explica por qué Tabilo no pudo avanzar en París. “Mi percepción es que lo que pasó en en Roland Garros tuvo que ver con su primer contacto con la realidad de que era alguien importante y que él tenía que jugar y ganar bien. Tenía que jugar lindo, la gente estaba esperando mucho. En el inicio del partido, jugando muy bien, ganó el primer set y sacó tres veces por el segundo. Si hubiera ganado ese segundo set, yo creo que llegaba a tercera o cuarta ronda. Son las cosas que uno se tiene que ir acostumbrando. No es tan fácil pasar del puesto 136, ranking con el que comenzó el año, hasta el 19. Es muy difícil”, dice.

“Lo que está haciendo es realmente sorprendente. En todos los tiros crea algo. Es impresionante. Yo les dije a inicios de año que él iba a pelear el número uno de Chile con Jarry, cuando parecía que era algo lejano todavía. Estaba lejísimo. Mira qué rápido pasó. Pero así como Tabilo le iba a pelear mano a mano a Jarry, yo sé que Jarry le va a pelear mano a mano a Tabilo. Esto le hace muy bien al tenis chileno”, agrega.

El Pulga se sorprende también por el rendimiento mostrado en césped, una superficie que históricamente no se le ha dado bien a los sudamericanos. “Realmente empezó a encontrar un nivel de tenis espectacular, atacando mucho mejor, siendo mucho más seguro en los momentos importantes. Empezó a encontrar un sistema y le está funcionando muy bien. Incluso, en pasto, ahora siendo campeón en pasto. Alcanzar finales en tres superficies es muy difícil eso. Que un chileno lograra un título en pasto justo antes de Wimbledon entusiasma. Se dice que los sudamericanos no tenemos posibilidad de jugar en pasto y, así y todo, ganó un torneo de punta a punta”, profundiza.

Cambio en el equipo

Hace dos semanas, Alejandro Tabilo anunció la llegada de Horacio Matta a su staff. Empezaron su camino juntos en Queen’s, donde se fueron en segunda ronda. Ahora, en cosa de días, ya lograron un título. El entrenador radicado en Estados Unidos tiene un perfil diferente al de Guillermo Gómez, con quien Jano rompió un vínculo laboral de casi una década. El exadiestrador de Garin trabajó en su momento en los equipos de formando parte de equipos que trabajaron con Nicolás Massú y Fernando González.

Alejandro Tabilo junto a Horacio Matta.

Su historial, eso sí, tiene sus momentos polémicos. Con Gago, por ejemplo, vivió un tenso instante en la antesala de Wimbledon de 2018. “Me dijo que no iba a ir a jugar la qualy de Wimbledon porque le dolía el brazo y no sé qué. Estuve 15 minutos gritándole por teléfono, insultándolo, obligándolo a que fuera a Londres. Le dije: irás a Londres y no hay otra alternativa. Lo tuve que insultar, fue sin querer y clasificó. Después de eso, me dijo que yo le gritaba mucho y que ya no quería entrenar más conmigo”, reveló a este medio cuando finalizó su trabajo con el ariqueño.

“Es la manera en que uno tiene que ser. Si quieres un efecto en un deportista tiene que haber alguien que maneje esos ángulos con el jugador”, explicaba para defender sus métodos.

Si bien los resultados ya están llegando, para Patricio Cornejo el cambio fue sorpresivo, pero entiende que es algo que sucede dentro del circuito. “Gómez hizo un buen trabajo y eso hay que reconocerlo. Hay muchos jugadores de buen nivel que han tenido tres, cuatro o cinco entrenadores. No es algo que no haya ocurrido, digamos. Pero no hay que olvidarse también de los primeros pasos, que son importantes”, enfatiza.

Más allá de los nombres en el equipo, para el Pulga de la Peña, el buen momento de Tabilo se debe a sus méritos. “El cambio de entrenador es algo que habría que preguntarle a él. Yo lo que veo es un jugador que tiene muchas herramientas. Tiene un gran saque, gran derecha, revés, devolución, volea, drop shot, es zurdo. Cada vez está mejor físicamente”, sostiene.