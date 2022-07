Con show incluido en la final: Wimbledon llena de multas a Kyrgios por mal comportamiento

El comportamiento de Nick Kyrgios en Wimbledon no le salió gratis. El tenista australiano se retiró del Grand Slam acumulando un total de 17.000 dólares en multas por su comportamiento durante el torneo, aunque no es nada considerando que se embolsó cerca de un millón de la moneda estadounidense por haber alcanzado la final.

La última, de hecho, la obtuvo en la definición contra Novak Djokovic. En su primera final de Grand Slam el oceánico recibió una advertencia por utilizar “lenguaje obsceno” en una de sus numerosas quejas contra los jueces y el público que no guardaba silencio cuando debía, lo que le costó una multa de US$ 3.000.

Claro que esta no es la única situación controvertida que desarrolló el tenista durante su estadía en Wimbledon. Una de las primeras multas que recibió fue por haber ingresado a una de las conferencias de prensa con una bandeja de sushi y comer mientras respondía a las preguntas de la prensa.

Además, Kyrgios reconoció el haber escupido a un espectador, justificando su acción. “Fue una falta de respeto. Alguien me insultó, me dijo que era una mierda, desde el público. ¿Es eso normal? No. No entiendo por qué ocurre todo el tiempo”, señaló en la oportunidad.

“Amo Wimbledon. No tiene nada que ver con el torneo. Es simplemente una generación de gente que se cree que por estar en redes sociales tienen derecho a decir lo que quieran y lo siguen haciendo en la vida real. Menos mal que hay una valla que me impide hacerles algo”, continuó el australiano.

También encaró a los jueces por no descalificar a Stefanos Tsitsipas después de que el griego lanzara una pelota al público. “Debe ser descalificado, ¿eres tonto o qué?”, empezó. “¿Se puede hacer eso?, ¿tenemos que esperar que lesione a alguien del público? Es una vergüenza, llamen a los supervisores”, continuó en sus reclamos. Finalmente, con su característico tono irónico, el tenista comentó, ofuscado. “Si yo hago esto… Dios mío”.

También se atrevió a desafiar el código de vestimenta del evento que exige utilizar ropa blanca al cambiar su gorro y zapatillas a otros de color rojo.