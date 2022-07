Karen Araya: “Nunca imaginé que pasaría de jugar en las canchas de Puente Alto a los estadios más lindos del mundo”

La carrera de Karen Araya (31 años) sirve como ejemplo perfecto del crecimiento que ha experimentado el fútbol femenino en el país. La jugadora nacional, quien hace algunas semanas se transformó en la incorporación del Madrid Club de Fútbol, es una de las emblemas de la actual generación de futbolistas chilenas. Fue multicampeona en Colo Colo, también ganó títulos en Santiago Morning; además jugó en Brasil y España, donde militará la próxima temporada. “Es emocionante pensar lo que le logrado”, dice cuando rememora su periplo en el balompié.

Ahora, se apronta a iniciar un nuevo desafío. Lo hace con la camiseta de la Selección, de la que es símbolo y referente. Este lunes, la escuadra nacional debuta en la Copa América, frente a Paraguay. En la última versión del torneo continental, el combinado que dirige José Letelier obtuvo el segundo puesto. La mediocampista prefiere la cautela a la hora de hablar de favoritismos. “Para nada. Hemos tenido un buen proceso, sostenido hace años. Eso nos ha ayudado a mantener y mejorar el nivel, pero, desde la Copa América de 2018, todas las selecciones sudamericanas han subido su nivel. Hoy se apuesta por el fútbol femenino”, dice, en el inicio de la conversación con El Deportivo.

¿Qué meta se ponen para este torneo?

Pensamos ir partido a partido. Hay que competir de la mejor manera, pero lo importante es no sacar el foco del encuentro más cercano. Ahora tenemos la mente puesta en Paraguay, luego iremos viendo a las demás rivales.

¿Generan dudas las dos derrotas previas ante Venezuela?

No. Al contrario, nos ayudaron muchísimo esos partidos. Debemos ajustar, ver en qué podemos mejorar. Eso hemos hecho durante las últimas semanas, tras aquellos dos encuentros.

¿Es la última opción que tiene la Roja femenina para ganar la Copa América?

No será la última oportunidad para Chile de posicionarse de buena manera en el certamen. Vienen muchas Copas América y nuestra selección ha tenido un buen desempeño. Incluso en las categorías inferiores, sub 20 y sub 17.

¿Se acerca el fin de esta generación dorada que usted inició en 2008?

No. Yo no tengo intenciones de retirarme todavía y creo que ninguna de mis compañeras las tiene. Seguiremos en la Roja hasta que llegue alguien que esté mejor que nosotras y tengamos que irnos por la fuerza.

Karen Araya durante un entrenamiento de la Selección. Foto: Javiera Mera

¿Se ve un recambio?

Si. Sobre todo ahora. En esta selección tenemos chicas muy jóvenes, algunas sub 20. En las fechas FIFA anteriores llevamos, incluso, a jugadoras sub 17. El recambio existe. Será importante que estas generaciones sigan trabajando, que no pierdan la continuidad. Mientras nosotras las integremos, siempre existirá el recambio.

Siempre se ha comentado el temor que existía respecto a que el fútbol femenino fuese una moda. ¿Lo fue? ¿Lo es?

No lo fue ni lo es. Tuvimos un momento, en 2008, donde hubo un boom. Luego algunas decisiones lo hicieron desaparecer, pero en el último tiempo demostramos que el fútbol femenino llegó para quedarse. Lo podemos ver cuando jugamos nosotras y los estadios se llenan, o con la cantidad de gente que va a ver a los clubes últimamente. Hay auspiciadores y transmisión televisiva. De moda no tiene nada.

¿Ya están todas las condiciones para poder desarrollarse en el fútbol femenino?

Comparando lo que era hace un par de años y lo que es hoy, se ha mejorado muchísimo, pero creo que se puede seguir progresando. Mientras más apoyo exista, más visualización, siempre se puede mejorar. Las condiciones están.

¿Se ha mejorado algo las condiciones económicas respecto al pasado?

Aún hay mucho por mejorar. Pero si se compara con lo que fue en algún momento, estamos en el camino correcto.

¿Cómo influye tener a Endler, la mejor portera del mundo, en la portería de Chile?

Nos da una seguridad y tranquilidad gigante. Es un plus importante para nuestra Selección que ella, con todos los logros que ha tenido en el último tiempo, esté con nosotras. Es un orgullo. Nos vamos al ataque y sabemos que tenemos el arco bien resguardado.

¿Se siente más presión por intentar estar a su nivel y cumplir sus expectativas?

Hasta el momento no siento ninguna presión. Como grupo estamos tranquilas. Ansiosas sí, pero presionadas no. Sabemos lo que debemos hacer. Hace cuatro años que trabajamos de gran manera y seguiremos haciendo con las mismas ganas que hemos mostrado cada vez que representamos a la Selección.

¿Cómo recibe su traspaso al Madrid Club de Fútbol?

Estoy muy contenta. Feliz de tener una nueva oportunidad. Jugar en España es algo que me provoca ilusión, ganas y alegría. Vivir está nueva experiencia me genera expectativa, porque es una liga muy competitiva.

Hace 15 años estaba jugando en Puente Alto y hoy destaca en lo más alto de Europa. ¿Se lo imaginó?

Nunca. Recuerdo muy claramente que cuando fuimos a los Juegos Olímpicos hablaba con Camila (Sáez), mi mejor amiga, con quien siempre salgo en el túnel, y le dije: “Imagina que saliendo de Puente Alto llegué a los estadios más grandes y lindos del mundo. Del barrio, a las mejores canchas”. Es algo muy lindo, que me emociona. Todo el recorrido, mi carrera, ha sido una experiencia maravillosa. Es emocionante pensar lo que le logrado, viniendo de una de las comunas más estigmatizadas.