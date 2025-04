Con una severa advertencia a los árbitros: Real Madrid confirma su presencia en la final de la Copa del Rey.

La final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Barcelona suma polémicas antes de su comienzo. El árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea rompió en llanto horas antes del partido. “Cuando un hijo tuyo va al colegio y hay niños que le dicen que tu padre es un ladrón, y llega a casa llorando, eso es muy jodido. Lo que hago es intentar educar a mi hijo para decirle que su padre es honrado. Sobre todo, honrado. Que se equivoca, como un deportista más... No hay derecho a lo que estamos pasando muchos compañeros y compañeras”, dijo el silbante.

El colegiado fue crítico con los videos que se exhibieron en Real Madrid TV donde se lanzaban contra la labor de los jueces. “Estamos viendo todas las semanas redes sociales anónimas que insultan y amenazan sin ningún tipo de control por nadie. Estamos viendo community managers de redes oficiales que están constantemente atacando a nuestro colectivo. Dan pie a que no somos honestos. El problema de todo esto es la consecuencia”, indicó.

El Real Madrid se mide ante el Barcelona. Violeta Santos Moura

En el club merengue se molestaron por las frases del árbitro. Ante la situación, la Real Federación Española de Fútbol dio a conocer que el club de la capital ibérica no estará en la rueda de prensa previa. “El Real Madrid CF ha comunicado a la RFEF que no llevará a cabo la rueda de prensa ni el entrenamiento oficial previo a la final de la Copa del Rey programado para hoy en el estadio La Cartuja de Sevilla”, señalaron. Incluso se habló de una eventual no presentación de los dirigidos por Carlo Ancelotti.

La respuesta merengue

Finalmente, el Real Madrid si estará en el partido, pero dejaron una seria advertencia y evidenciaron su enojo. “Ante los rumores que han surgido en las últimas horas, el Real Madrid comunica que nuestro equipo nunca se ha planteado renunciar a jugar la final de mañana. Nuestro club entiende que las desafortunadas e inapropiadas declaraciones de los árbitros designados para este partido, efectuadas 24 horas antes de la final, no pueden manchar un acontecimiento deportivo de trascendencia mundial que verán cientos de millones de personas y por respeto también a todos los aficionados que tienen previsto su desplazamiento a Sevilla, y a todos aquellos que ya están en la capital andaluza”, establecen en un comunicado.

“El Real Madrid entiende que deben prevalecer los valores del fútbol, a pesar de la hostilidad y la animadversión que hoy han quedado de manifiesto, una vez más contra nuestro club, por parte de estos árbitros designados para la final”, finalizan.