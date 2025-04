Máxima tensión en la Copa del Rey: Real Madrid analiza boicotear la final por los árbitros

La previa de la final de la Copa del Rey que se juega este sábado, entre Barcelona y Real Madrid, en el Estadio La Cartuja de Sevilla, ha estado álgida. La conferencia de prensa de los árbitros, este viernes, ha generado un inusitado revuelo en España. De hecho, el juez central del choque, Ricardo de Burgos Bengoetxea, se rompió a llorar al analizar las intensas críticas a las que están sometidos.

“Cuando un hijo tuyo va al colegio y hay niños que le dicen que tu padre es un ladrón, y llega a casa llorando, eso es muy jodido”, relató, visiblemente emocionado. “Lo que hago es intentar educar a mi hijo para decirle que su padre es honrado. Sobre todo, honrado. Que se equivoca, como un deportista más... No hay derecho a lo que estamos pasando muchos compañeros y compañeras”, dijo el colegio en la conferencia de prensa.

Estuvo acompañado por Pablo González Fuertes, quien este sábado será el árbitro del VAR y fue quien anticipó un movimiento en las huestes referiles. “Vamos a tener que empezar a tomar medidas muchísimo más serias que las que se están tomando. No vamos a seguir permitiendo que pase lo que está pasando... Esta plantilla (arbitral) va a hacer historia. No vamos a seguir aguantando lo que estamos aguantando”, manifestó.

Además, González Fuertes se quejó de los videos críticos con los árbitros que emitió Real Madrid TV, el canal oficial de la tienda merengue, y de otras manifestaciones en contra de los colegiados en las redes: “Estamos viendo todas las semanas redes sociales anónimas que insultan y amenazan sin ningún tipo de control por nadie. Estamos viendo community managers de redes oficiales que están constantemente atacando a nuestro colectivo. Dan pie a que no somos honestos. El problema de todo esto es la consecuencia”.

Las palabras de los árbitros han repercutido a tal punto que el Real Madrid emitió un duro comunicado, en el que considera “inadmisibles” las declaraciones de los referis: “Estas manifestaciones, que han puesto el foco de manera sorprendente contra los videos de un medio de comunicación amparado en la libertad de expresión, como es Real Madrid TV, realizadas de manera premeditada 24 horas antes contra uno de los participantes de la final, demuestran, una vez más, una clara y manifiesta animadversión y hostilidad de estos árbitros contra el Real Madrid”.

Máxima tensión: Real Madrid analiza no presentarse

Mientras pasaban las horas, la presión de la Casa Blanca empezó a hacerse sentir. Medios deportivos locales como el diario Marca, afín al cuadro presidido por Florentino Pérez, dieron cuenta de que el equipo sugirió un cambio en el cuerpo arbitral, con especial mención a González Fuertes, el encargado del VAR.

Se decidieron a presentar una queja formal a la Federación Española y solicitar que un árbitro que ha hablado así no puede dirigir partido alguno. “No se descarta, incluso, no presentarse a la final”, indica directamente Marca. Según esta versión, el Madrid considera que una persona que habló como lo hizo González Fuertes no está capacitado para dictar sentencia de nada. La misma nota indica que la postura de la Federación se mantiene y que ve poco factible un cambio a un día del encuentro.