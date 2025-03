La reacción de Cristiano Ronaldo al encontrarse con su supuesto doble provocó las risas de sus fanáticos en todo el mundo. La interacción del astro portugués con su seguidor tuvo lugar en el último duelo del Al Nassr por la liga de Arabia Saudita.

El otrora goleador del Real Madrid fue titular en el empate de su club ante el Al Shabab, donde se matriculó con un gol en los descuentos del primer tiempo. Sin embargo, el ganador en cinco oportunidades del Balón de Oro acaparó la atención en la previa al partido por otro motivo especial: se encontraba junto a sus compañeros en la cancha en plena realización de los trabajos de precalentamiento, cuando de imprevisto cruzó la mirada con un espectador.

Cristiano Ronaldo hace reír a sus seguidores por su interacción con su supuesto doble: “No te pareces, eres muy feo”

El fanático vestía la camiseta de la selección portuguesa y llevaba un corte de pelo similar al del futbolista. “¡No te pareces a mí! No te pareces, eres muy feo“, le dijo, sonriente, el ariete de 40 años. Ante la respuesta del jugador, el hincha le demostró todo su cariño. ”Tú eres el mejor, hermano“.

El debate sobre el mejor de la historia

A comienzos de febrero se publicó una entrevista del formado en el Sporting de Lisboa con el medio español La Sexta. En dicha conversación, el delantero fue enfático al señalar que nunca ha visto a un jugador mejor que él. “Sinceramente, no he visto a nadie como yo. Soy diferente. Lo noto. Los números no engañan. No tengo que presumirme, o me presumo por algo que es verdad”, apuntó, con su habitual frontalidad.

En este contexto, Fabio Capello tuvo un diálogo con el diario El Mundo y entregó su punto de vista sobre este tópico que siempre es discutido en redes sociales. Para el italiano, el luso ni siquiera está en la terna definitiva. “Para mí, los dos mejores de la historia son Lionel Messi y Diego Armando Maradona, pero Ronaldo Nazario fue el mejor jugador al que he entrenado y yo lo eché”, mencionó.

De igual manera, el ex director técnico del Real Madrid agregó que intentó que el delantero campeón del mundo con Brasil en 2002 pudiera enfocarse, pero que este no estaba interesado. “Le di la opción de adelgazar y comportarse, no quiso, fuera. No hay más. Pero igual que te cuento esto, te digo que Ronaldo, sin las lesiones y cuidándose, hubiera sido el número uno de la historia, al nivel de Messi y Maradona. Por un lado, no pudo y por otro no quiso. Hay futbolistas que son así”, sentenció.

La elección del mejor de la historia responde a criterios variados e individuales. Sin embargo, es innegable que el legado de Cristiano Ronaldo para el fútbol mundial es incalculable. A punta de goles y de demostraciones constantes de talento, el otrora delantero del Manchester United marcó una época para el deporte con su eterno rival: Lionel Messi.