¿Cuándo se juega? La creciente lista de partidos suspendidos durante una temporada 2025 cuesta arriba

El fútbol chileno está en un pantano y no ha logrado encontrar la salida. La violencia se ha convertido en un protagonista habitual en las canchas nacionales y lo sucedido el pasado jueves, con dos fallecidos (un menor de 12 años y una joven de 18) en las afueras del estadio Monumental, previo al Colo Colo - Fortaleza por la Copa Libertadores, es el punto más álgido de la tragedia. Una consecuencia de esto fue que no se pudo realizar el Superclásico este domingo, en el Estadio Nacional. Un informe negativo de Carabineros le bajó el pulgar, pese a que el duelo contemplaba solo hinchas de la U, el equipo local.

No es novedad apuntar la complejidad en que se ha convertido programar los partidos en el balompié local. Una crisis organizativa que cuenta con diversas ramas: desde la falta de garantías respecto a la seguridad; pasando por las decisiones de las autoridades, hasta la escasez de recintos deportivos disponibles y las malas canchas.

Se está haciendo una costumbre ver cada fecha de cualquier campeonato con un asterisco, por la suspensión de algún encuentro. A estas alturas, tener la tabla de posiciones con todos los partidos disputados es un regalo. La temporada 2025 ha sido particularmente alterada por la reiterada postergación de encuentros. No solo la Primera División es afectada por esto, sino que también la Copa Chile y las categorías de ascenso. El siguiente es un repaso con la nutrida lista de partidos suspendidos en el aproblemado fútbol chileno. Más de una decena.

El diseño del año calendario 2025 tenía a la Supercopa como el arranque oficial, enfrentando a Colo Colo con la U, en una final única en cancha neutral, con presencia de ambas hinchadas (el 25 de enero). Luego de varias gestiones para encontrar una ciudad que quisiera acoger un partido de alta convocatoria y alto riesgo (Concepción y Temuco dijeron que no), La Serena apareció como una alternativa viable. Eso sí, con una serie de requisitos, como que los equipos concentraran fuera de la ciudad y que solo fueran hinchas de la región. La barra brava del Cacique anunció un boicot si no se les permitía la entrada a La Portada. Con dimes y diretes entre la Delegación Presidencial y la ANFP, se terminó suspendiendo. Aún no se conoce cuándo se jugará.

ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Los clásicos y más

La Liga de Primera lleva siete fechas disputadas. El Superclásico entre azules y albos fue el tercer encuentro postergado en lo que va de la Primera División. Antes, fueron suspendidos los duelos Unión Española - Universidad de Chile y Universidad Católica - Colo Colo. En ambos casos, el problema fue la falta de recintos para el desarrollo de los cotejos. Hasta la fecha, no están reprogramados. El hecho de que haya clubes con participación internacional también dificulta la disponibilidad de fechas.

En el caso particular del Cacique, en la siguiente jornada de la Liga tampoco jugará. Le corresponde visitar a Deportes Iquique, sin embargo solicitó la reprogramación por el festejo del centenario de la institución (este sábado 19 de abril). El partido pasó para el 12 de junio.

En la Copa Chile, el organigrama del torneo quedó en entredicho por la situación de Melipilla, que finalmente descendió vía administrativa y salió del certamen, reemplazado por Deportes Concepción. Los lilas solo tienen dos partidos jugados en la Copa. El 25 de febrero debía jugar ante Unión Española, en el Ester Roa, sin embargo se suspendió por el apagón masivo que sufrió el país. No ha sido reprogramado. Además, el León de Collao tiene pendientes dos partidos más: ante Audax Italiano y Palestino (los dos como visitante).

En la Segunda División, la lista también es contundente. El debut de Concón National ante General Velásquez (el 2 de marzo) se bajó. Cuando ambos elencos estaban en el estadio, se ordenó la suspensión por una irregularidad administrativa de los verdes. Otra situación que ha alterado de sobremanera a La Liga 2D es la renuncia de Barnechea a participar del torneo. Esto ha provocado que todas las jornadas, hasta ahora, tengan un partido pendiente.

Un reflejo del complicado momento que atraviesa la actividad en el país. Uno más.

Partidos postergados en 2025 Colo Colo - U. de Chile Supercopa Unión Española - U. de Chile Fecha 4 Liga de Primera U. Católica - Colo Colo Fecha 5 Liga de Primera U. de Chile - Colo Colo Fecha 7 Liga de Primera Iquique - Colo Colo* Fecha 8 Liga de Primera Concepción - U. Española Fecha 1 Copa Chile A. Italiano - Concepción Fecha 2 Copa Chile Palestino - Concepción** Fecha 3 Copa Chile Iquique - Copiapó** Fecha 5 Copa Chile Concón National - G. Velásquez Fecha 1 Segunda División Real San Joaquín - Barnechea Fecha 1 Segunda División Barnechea - D. Rengo Fecha 2 Segunda División Brujas de Salamanca - Barnechea Fecha 3 Segunda División Barnechea - Santiago City Fecha 4 Segunda División Melipilla - Barnechea Fecha 5 Segunda División Barnechea - Trasandino Fecha 6 Segunda División

* Colo Colo solicitó la reprogramación por el centenario. Se juega el 12 de junio.

** Ambos aparecen reprogramados para el 30 de abril

*** Barnechea renunció a jugar en la liga de Segunda División.