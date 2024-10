¿Cuánto costaría Iván Zamorano en la actualidad? Las cifras del mercado de pases que marcaron su histórico fichaje al Real Madrid

Iván Zamorano marcó historia como jugador. Su traspaso desde Sevilla a Real Madrid, en julio de 1992, hizo historia no solo en Chile, sino también en el fútbol sudamericano. Con 25 años, el maipucino se convertía en el fichaje más importante en la entonces incipiente colonia nacional en tierras europeas.

En ese entonces, el club que presidía Ramón Mendoza comprometió a los andaluces un pago cercano a 600 millones de las antiguas pesetas hispanas. Una negociación inteligente de parte de los capitalinos, quienes consiguieron los servicios del delantero por un precio mucho menor, ya que la cláusula de salida del delantero chileno rondaba los 1.000 millones, según publicó el diario El País en esos días.

En una reciente entrevista con el diario As de España, Bam Bam recordó su paso por el fútbol ibérico, a la vez que valoró las cualidades futbolísticas que lo llevaron a convertirse en una de las principales figuras del certamen español.

Según sus propias palabras, actualmente sería muy difícil ponerle un precio a su pase. Sobre todo, por sus virtudes como goleador, las mismas que lo llevaron a ser goleador de LaLiga y campeón con Real Madrid en la temporada 1994-’95.

“Yo siempre fui un superdotado físicamente, así que hoy día sería mucho mejor futbolista y no sé cuánto costaría porque ya no hay delanteros centro como yo. La gente no sólo me recuerda por mis goles, sino por lo guerrero que era, que nunca daba un balón por perdido y me dejaba el alma en el campo. Me encantaría jugar en esta época”, afirmó el exartillero de los merengues, una reflexión que advierte sobre la diferencia del fútbol de ese entonces, cuando posición neta del centrodelantero está cada vez más en desuso.

Traspaso millonario

Lo cierto es que la transferencia de Zamorano al Santiago Bernabéu fue un hito para la época. El club más importante de España, por primera vez en su historia, apostaba por un jugador chileno. No solo eso, ya que después de ocho temporadas, el gigante blanco se la jugaba por un sudamericano como su 9 titular. El último había sido el argentino Jorge Valdano, quien llegó desde Zaragoza, en 1984.

El atacante formado en Cobresal llegaba para llenar el inmenso vacío que dejaba la partida de Hugo Sánchez en el equipo, quien jugó siete temporadas en el barrio de Chamartín, marcó 208 goles en 282 partidos oficiales con la camiseta del Madrid, club con el que consiguió 10 títulos, entre ellos cinco coronas en LaLiga.

“No voy al Real Madrid como sustituto de nadie. Yo soy Iván Zamorano”, reconoció el chileno en su presentación como refuerzo de los merengues, todo para desmarcarse de la comparación con el saliente atacante mexicano.

Pero la tradicional institución hispana tuvo que hacer una importante inversión para llevarse a Bam Bam. Los 600 millones de pesetas que pagó a Sevilla, eran casi 6,5 millones de dólares de la época. Una suma importante en esos tiempos, sobre todo para los futbolistas de países de la Conmebol.

Precisamente, indexando la inflación acumulada en los últimos 32 años se puede llegar a la cifra que se hubiera cancelado hoy por el pase del exjugador de Inter de Milán. Es decir, cerca de 14 millones de la divisa norteamericana, nada mal para una transferencia interna entre clubes hispanos.

Es cierto que son tiempos diferentes. Desde que el traspaso de Cristiano Ronaldo de Manchester United a Real Madrid, en 2009, se fijó en una cifra cercana a los 132 millones, el fútbol europeo entró en una espiral de dinero que tuvo su peak con Neymar de Barcelona a PSG por 242 millones, en 2017.

Un top en su época

En la ventana de mercado del gran salto de Zamorano se produjo una serie de traspasos récords en esa era. Fue la primera en la que varias transferencias llegaron a la decena de millones de la divisa norteamericana, al cambio de la época.

Es más, el fichaje del chileno cierra el top ten de los valores más altos pagados en la temporada. Fue el verano en el que e desaparecido Gianluca Vialli se marchó de la Sampdoria a la Juventus en casi 20 millones de ese entonces, el mismo en que la venta de Gianluigi Lentini al Milan en 15 millones, desató una serie de disturbios protagonizados por los tifosi del Torino.

El sudamericano más caro en ese periodo fue el delantero uruguayo Daniel Fonseca, después de que Napoli abonara US$ 10 millones de esa época a Cagliari para tener sus goles. Poco más de los 8,5 millones que puso la Roma para levantar a Claudio Caniggia desde Atalanta.

Siempre en la línea de los delanteros, el precio pagado por el maipucino fue muy parecido a lo que canceló el PSG para llevarse al liberiano George Weah desde Monaco. Y más de los 5 que abonaron los mismos monegascos para fichar al germano Jürgen Klinsmann desde Inter o los 3,5 que pagó Burdeos a Cannes por un joven de 20 años llamado Zinedine Zidane.