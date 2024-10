“¿Cuántos se venden al extranjero?”: la polémica que avivó Nicolás Córdova entre los clubes por la regla del Sub 21

Nicolás Córdova ha tenido un año convulso. En agosto de 2023 fue nombrado por la ANFP como jefe técnico de las selecciones juveniles, supervisando a la categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 20. Claro que en ese período también tuvo que asumir como interino de la Roja adulta, cuando renunció Eduardo Berizzo. Fue una emergencia. Y dirigió en la derrota por 1-0 ante Ecuador. Luego volvió a sus funciones. En las que ha desarrollado un diagnóstico poco esperanzador para el fútbol chileno. Uno que expuso este martes, en Congreso Internacional del Fútbol, realizado en el Hotel Mandarín Oriental.

El estratega, de entrada, critica la norma que obliga a los clubes de Primera División y Primera B a ocupar un futbolista Sub 21 por 1.890 minutos como mínimo. Lo hizo ejemplificando con los nombres que se utilizaron en el amistoso de la Selección Sub 20 ante Estados Unidos. “Todos los jugadores que jugaron ese partido, creo que el 100 por ciento, ha jugado en Primera o la B. El punto es otro, de quién ha jugado por méritos propios y por la regla. Román y Gargues lo hacen por méritos propios. Flavio Moya de Ñublense, Gabriel Pinto de O’Higgins y juega en Limache de titular. Alguno más que se me puede quedar”, estableció de entrada.

“La regla este año es para los 2003, 2004 y esta categoría es 2005, con la variante de que sumen el doble de minutos. Por ejemplo en la U, que tenemos en la Sub 20 a Nacho Vásquez, Agustín Arce… el que cumple los minutos es Marcelo Morales que es titular. Al final, todos los años sí nos tenemos que poner de acuerdo realmente, es trabajo de nosotros y de los presidentes que votan, es qué queremos hacer con la regla o para qué la queremos. ¿Qué pasa con los jugadores? ¿Cuántos llegan a la Selección o siguen jugando de titular? ¿Cuántos se venden al extranjero?”, añadió.

La selección chilena Sub 20 cayó ante Estados Unidos. Foto: @LaRoja / X.

Córdova va más allá y compara la situación local con ejemplos internacionales. “Escuché a Domenic Torrent en San Luis de México y le hicieron la misma pregunta. Él dice que los jugadores que cumplen la regla juegan porque merecen y viene de España, donde no hay regla. Para poner a Lamine Yamal no necesitas regla, necesitas coraje para sabe que tiene condiciones para debutar. Tengo buena relación con Palestino y hace tres meses dije que un jugador estaba para ser titular y hoy lo es. Tienen el coraje. Entonces, si creemos que los jugadores no están preparados es porque nosotros mismos no los estamos preparando. Si no los pondrían”, ejemplificó.

“Voy a ser antipolítico y no me importa, pero creo que no hay que tener regla. Me saco el escudo, pero porque los jugadores buenos juegan sin regla, juegan porque son buenos. Si ves los países que tienen juveniles de gran nivel no tienen regla. Cremaschi, el ocho de Estados Unidos, es extraordinario. ¿Saben dónde juega? En el Inter Miami, con Messi, Busquets, Jordi Alba. Se bajó del avión, jugó en el Inter Miami e hizo gol con asistencia de Messi”, agregó el talquino.

La normativa, sin embargo, lleva meses siendo discutida por los clubes. Muchos, incluso, le han propuesto a la sede de Quilín eliminar la regla de la Sub 21 acusando que ningún futbolista ha logrado destacar en el extranjero desde que se impuso la normativa. La idea es que esta logre darles un tiempo mayor al jugador para desarrollarse, considerando hasta cuando cumplen 23 años.

“Nosotros como Iquique, con otros clubes, venimos conversando hace varios meses la normativa. Creemos que el futbolista chileno tarda en madurar y se le debe dar más tiempo, más partidos para que alcancen su mejor nivel. Con 21 años, muchos jugadores salen del equipo porque no alcanzaron su mejor nivel, no lograron ser titulares indiscutidos. Y ahí viene el técnico de turno y lo saca y pone a otro para cumplir con la normativa. Y muchos de estos jóvenes, que quizás necesitaron más partidos para alcanzar su mejor versión, se pierden”, dice Jorge Fistonic, vicepresidente de Iquique.

Una polémica que revive

La regla del Sub 21 ha sido controversial desde su implementación. Ha tenido detractores y quienes la apoyan. A algunos clubes les complica. Por ejemplo, Mario Salas lo reconoció de esta forma antes de empezar el Campeonato Nacional. “Hemos tenido que recurrir a jugadores de otros equipos para cumplir con la norma. Estamos justamente en eso para poder cumplir con lo que pide la ANFP. Se está transformando en un tema. Se pierde el espíritu de la regla al cumplirla con jugadores de otros equipos”, revelaba el DT a inicios de año.

Colo Colo es uno de los clubes que está en deuda con los minutos Sub 21. Foto: Photosport

En su momento, Carlos Pedemonte, quien fue jefe del área formativa de Universidad de Concepción y actualmente ejerce ese cargo en Ñublense, se cuadró con Salas, en diálogo con El Deportivo. “Los clubes hacen estos préstamos por necesidad. Es muy probable que los procesos de formación no cumplan con la exigencia del primer equipo, esa podría ser una razón”, dijo.

“Otro motivo puede ser que los formados en casa no sean útiles para el DT, por su posición. A veces se utilizan puestos menos sensibles para cumplir con los minutos. También podría existir un tercer motivo: la política interna de las instituciones. Cada uno defiende sus procesos de formación. Lo lógico es que exista una estructura seria, que respalde eso y que se apueste por los jóvenes de la cantera propia”, añadía.

Desde la vereda de los futbolistas, Marcelo Díaz, cuando recién regresaba a la U, también se manifestó en contra. “Estas leyes tienen que cambiar. Yo no me siento partícipe de la regla del Sub 21. No me parece que un jugador de 21 años tenga que estar jugando por obligación”, sentenciaba.

En su exposición de este martes, Córdova apuntó a los procesos de formación. “¿De quién es la culpa? ¿Usted le daría la oportunidad a un jugador que no está preparado? Esto no es de condiciones, es de preparación. Lo que tenemos que meternos en la cabeza de una vez por todas es que las juveniles es un estamento de alto rendimiento, no social. Estamos al revés, queremos aglomerar jugadores para un tema social y me voy a poner pesado. Cuando un Sub 13 puede ser nominado al Sub 15, desde ahí es altísimo rendimiento. ¿Estamos haciendo las cosas para que lo hagan? No, por un montón de cosas. Por canchas, infraestructura, capacitación de entrenadores. ¿Para qué seguirnos mintiendo?”, disparó.