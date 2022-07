Daniel Passarella: “No estoy enfermo, iré a la Copa del Mundo de Qatar y volveré a Florencia”

El mundo del fútbol vivió una de sus mayores preocupaciones hace algunos días. Una investigación hecha por el diario Olé llegó a la conclusión de que Daniel Passarella, el único argentino que levantó dos títulos de la Copa del Mundo, sufre una enfermedad neurodegenerativa.

Sin embargo, el propio Káiser desmintió tal información. El Gran Capitán dio una entrevista al diario La Gazzetta dello Sport, en la que habló fuerte y claro sobre su real estado de salud.

“No estoy enfermo, iré a la Copa del Mundo de Qatar y volveré a Florencia”, es el título de la conversación que sostuvo el único argentino con títulos mundiales con el periodista italiano Alberto Cerruti.

De acuerdo con la nota que escribió Olé, el ex zaguero central “ya no es el que conocimos”, opinión que dio una persona muy cercana al ex técnico y presidente de River Plate.

En la misma nota periodística se lee que “padece una enfermedad neurodegenerativa similar al ELA que no sólo le causa secuelas físicas, sino que además le provoca, cada vez con más asiduidad, que no pueda ubicarse en el tiempo y en el espacio”.

Es más, la publicación transandina insistió que “sus íntimos aseguran que muy pocas veces sale solo de su casa y que sus únicas actividades en la actualidad son algunos paseos en su Mercedes Benz por las cercanías de la casa de Lomas de San Isidro, pero con asistencia, ya que abruptamente puede olvidarse la dirección a la que iba o perder la orientación”.

“Me da risa”

Pese a la seguridad y las fuentes que citaba el reportaje, el Káiser se tomó con humor la preocupación por su estado de salud. Así lo explicó en la larga nota que dio al medio deportivo italiano, uno de los llamados de portadas en la edición de este viernes del diario rosa.

“Las malas noticias sobre mi salud me dan risa. Pasé un período triste, solo eso. También me escribió Antognoni (Giancarlo, su amigo y excompañero en la Fiorentina), yo le he dicho ‘tranquilo Daniel sigue adelante’”, dijo el exjugador de la Fiore y el Inter.