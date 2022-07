Diego López, técnico de la U: “Los clásicos no siempre los gana el equipo que llega mejor”

Mucho se ha hablado de las abismales diferencias que favorecen a Colo Colo sobre la U, antes del Superclásico que se juega el domingo en Talca. Sin embargo, para el técnico de los azules, Diego López, cuando la pelota comience a rodar eso no tendrá importancia.

“Los clásicos son partidos diferentes, especiales, son encuentros que a la gente interesan mucho más. Los clásicos no siempre los gana el equipo que llega mejor al partido, eso es una realidad”, avisó el DT uruguayo en conversación con TNT Sports.

Asimismo, aclaró que “muchas veces ocurre que tu equipo no llega bien y después en el clásico juega bien. Nosotros tenemos jugadores de categoría y puede pasar eso”.

Consultado sobre ha vivido los días previos al importante compromiso, el charrúa reconoció que ha sido especial, pero que tampoco han desviado el foco en los entrenamientos.

“La semana la tomamos de una manera distinta, pero siempre con la premisa de que es una semana más de trabajo. Estamos en la misma línea de lo que busca el equipo. Eso es lo que tenemos que hacer”, explicó el ex adiestrador de Cagliari y Brescia en Italia.

El proyecto azul

López suma seis duelos al mando de los universitarios. De esos son dos por la Copa Chile, con victoria y empate ante General Velásquez. En el campeonato nacional suma cuatro enfrentamientos con un triunfo, un empate y dos derrotas; los dos últimos duelos. Sin embargo, el DT confía en que su equipo mejorará partido a partido.

“Con las características de jugadores que tenemos, obvio que se puede mejorar con un poco de trabajo. Aunque tenemos que reconocer que en un equipo grande el tiempo siempre es poco”, confirmó el uruguayo.

Además, confió por qué eligió al cuadro azul: “Elegimos este club grande, sabiendo que no está en un gran momento. Pero yo me tengo mucha confianza. Es un desafío lindo y yo sabía que no iba a ser fácil, al menos al principio. Así está ocurriendo, pero los entrenadores estamos acostumbrados a luchar”.

Incluso, se refirió al desafío que significa, ya que “en mi carrera futbolística y como entrenador estoy acostumbrado siempre a luchar. Nunca nadie me regaló nada. Eso me impulsó a llegar acá. Lo que me atrajo a la U es su pasión”.