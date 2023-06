De la alegría al llanto: Noruega de Erling Haaland tropieza con Escocia y vuelve a decepcionar en su camino a la Eurocopa

No la pasa bien con su selección. Erling Haaland, delantero que hace solo unos días se tituló campeón de la Champions League con el Manchester City, no logra repetir los éxitos con Noruega.

Los vikingos rojos no han logrado dar con la fórmula que los lleven a los triunfos; por el contrario, este sábado cayeron derrotados como locales ante Escocia por 2-1 en la tercera fecha del grupo A de la fase clasificatoria de la próxima Eurocopa.

En la primera parte, los dirigidos por Stale Solbakken mostraron dominio sobre el terreno de juego aunque sin ideas claras. Los dueños de casa intentaron acercarse con reiterados centros al área, buscando la aparición de la estrella del actual monarca de la Liga de Campeones, estrategia que no dio resultados debido a que los visitantes se replegaron de manera exitosa, conteniendo las embestidas del anfitrión.

Sin embargo, la búsqueda de los noruegos dio frutos en el complemento. En el minuto 61 del encuentro, Haaland cambió por gol un lanzamiento desde los doce pasos tras una infracción cometida por Ryan Porteous.

No obstante, a partir de ahí Escocia comenzó a controlar el trámite del partido por lo que no llamó la atención que llegara el empate: apenas concretada la sustitución del ex Borussia Dortmund (fue reemplazado por Mats Daehli en el 84′), Lyndon Dykes marcó la paridad (87′) luego de aprovechar un error defensivo.

Pero la desazón se apoderaría de los aficionados presentes en el Ullevaal Stadion de Oslo: solo dos minutos más tarde (89′) Kenny McLean anotó el definitivo 2-1 para los azules, tras una asistencia del autor del primer tanto.

Con este resultado, Noruega suma apenas 1 punto luego de tres partidos jugados (cayó 3-0 con España y empató 1-1 con Georgia), ubicándose por el momento en la cuarta ubicación entre cinco equipos en el Grupo A de la clasificación.

En tanto, Escocia lleva una campaña perfecta: lidera la tabla con 9 puntos gracias a sus tres victorias en la misma cantidad de encuentros disputados (venció 3-0 a Chipre y 2-0 España).

Por ahora, “El Androide” ve de lejos su participación en la próxima Eurocopa que se llevará a cabo en Alemania entre junio y julio de 2024.