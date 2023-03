De liderar la terna para dirigir el Superclásico a ser borrado: el polémico arbitraje en Chillán le sale caro a Fernando Véjar

El arbitraje está en la palestra una vez más. Pasan los días y las críticas al árbitro Fernando Véjar no cesan. El juez es apuntado luego de tener un polémico desempeño en la reñida victoria de Universidad Católica sobre Ñublense, por 1-2, el pasado viernes 3 de marzo. El duelo contó con un total de cuatro tarjetas rojas, todas en el cuadro chillanejo, incluyendo al técnico Jaime García, y 11 tarjetas amarillas. Nicolás Salazar, Raimundo Rebolledo y Juan Leiva sufrieron la pena máxima, además del estratega.

Su desempeño en el cotejo le pasó la cuenta al juez, que estaba en la pelea para dirigir el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile. En la terna que manejaban en la Comisión de Árbitros, el réferi era uno de los principales favoritos, ya que estaba bien evaluado por su labor en la Supercopa y en las primeras fechas del Torneo Nacional. Sin embargo, perdió el control del choque entre chillanejos y cruzados, con decisiones controversiales y discutibles, sobre todo, en cuanto a la paridad de criterios, ya que había establecido un límite que después cambió en el transcurso del partido. Por eso, lo más seguro es que sea borrado de las próximas dos o tres fechas del campeonato.

Buen inicio de año

Véjar ha protagonizado una serie de polémicas y ahora sumó una nueva a la lista. La más reciente ocurrió hace casi dos meses, concretamente, en la final de la Supercopa, donde Magallanes venció a Colo Colo por penales. Posterior al partido, el técnico albo, Gustavo Quinteros, apuntó abiertamente contra el juez: “Ojalá que el campeonato no sea dirigido por árbitros que no están capacitados, como este. En la fecha 7 del 2021 le pegaron un codazo a Costa que no cobró. En el gol de ellos el delantero se apoya en Ramiro González. Cada vez que nos dirija es difícil que podamos ganar un partido. Conmigo no tiene nada, pero debe de tener algo contra Colo Colo”, señaló con notoria molestia.

La situación no cayó bien en la Comisión de Árbitros, por lo que el estratega fue denunciado al Tribunal de Disciplina por el presidente de la institución, Roberto Tobar: “Las declaraciones del señor Quinteros son muy desafortunadas y no aportan al desarrollo del fútbol y mucho menos a la actividad en todas sus facetas. Este tipo de opiniones exponen ante la luz pública e hinchas a un árbitro que realizó una muy buena labor. Como Comisión Arbitral no podemos aceptar esto”, expuso el mandamás de la entidad.

Desde el organismo consideraron que las declaraciones del exdefensor buscaban menoscabar la imagen del juez y, de paso, dañaban su autoridad técnica y moral, al señalar que busca perjudicar al Cacique. Aquello terminó fortaleciendo la imagen de Véjar en Quilín: “El desempeño de Fernando Véjar nos dejó muy satisfechos como comisión de árbitros, ya que estuvo a la altura de una final muy competitiva y no insidió bajo ningún punto de vista en el resultado del encuentro. Fernando desarrolló un trabajo claro y de mucha dinámica en el juego, junto a todo el cuerpo arbitral. Por tanto evaluamos muy bien su cometido con una buena sensación”, aseveró Tobar.

Correr los límites

Véjar salió fortalecido de esa situación. Y claro, su desempeño estuvo a la altura de la final, con todo lo que implica un duelo de ese calibre. El réferi supo manejar el desarrollo del partido y en ningún momento perdió el control de este. Dejó muy buenas sensaciones. De hecho, desde la ANFP sintieron que aprovechó plenamente la confianza que depositaron en él al designarlo para dicho encuentro.

Su actuación marcó un precedente en torno a la figura del juez de 33 años, quien era mirado con buenos ojos. Esto, sumado a sus actuaciones positivas en el inicio del Campeonato Nacional, le dieron otro estatus. No tuvo mayores problemas en las primeras jornadas del certamen criollo, por lo que su nombre se posicionó con mucha fuerza para dirigir el Superclásico de este domingo.

Es más, era el que más gustaba en la ANFP. Según señalan en el ente rector del fútbol chileno, Véjar lideraba la terna para comandar el trascendental duelo entre Colo Colo y Universidad de Chile. Sin embargo, su desempeño en Chillán le pasó la cuenta. En la Comisión de Árbitros estiman que estableció una vara distinta en sus cobros, a lo largo del partido, y que no tuvo el mismo criterio para algunas acciones específicas. El límite instaurado se fue corriendo con el pasar del tiempo, por lo que el partido terminó lejos del margen de lo adecuado y en un descontrol absoluto, con jugadores de ambos equipos fuera de sí y rozando la expulsión en cada balón dividido.

En concreto, Véjar perdió la oportunidad de acceder a una recompensa mayor. Lo peor para él es que, conforme a la información a la que pudo acceder El Deportivo, será borrado de las siguientes jornadas del certamen nacional debido a su controversial desempeño en la victoria de la UC sobre Ñublense, del que tuvo que salir protegido ante la lluvia de proyectiles de los hinchas chillanejos, que tuvieron un pésimo comportamiento.

El cuerpo arbitral del duelo entre Ñublense y la UC debió abandonar el Nelson Oyarzún custodiado por guardias y protegidos por sombrillas. FOTO: DANIEL PINO/AGENCIAUNO

Historial de conflictos

Las polémicas parecieran ser una constante para Véjar. Una de las más recordadas es la mencionada por Quinteros. El Cacique se enfrentó a Palestino, en mayo de 2021. En dicho duelo desestimó un codazo de Cristián Suárez sobre Gabriel Costa, en el minuto 81, en el área del cuadro árabe. El VAR llamó al juez para que revisara la jugada, pero este decidió mantener su decisión y no cobró penal.

Según su criterio, no hubo falta. Finalmente, los visitantes se impusieron ante los albos, que sufrieron la expulsión de su técnico por utilizar el apoyo audiovisual que tenía en la banca para justificar sus alegatos sobre la acción que fue desestimada. “Entonces mantengo mi decisión. Para mí, acción de juego, los dos van mirando el balón. No hay movimiento adicional, ¿vale?”, le aseguró al VAR cuando revisaba la jugada en cuestión.

La situación desató una serie de conflictos en el Estadio Monumental. Según consignó Véjar en el informe arbitral, un miembro del club encaró a la cuaterna arbitral y los invitó a pelear: “El utilero de Colo Colo, en el sector de camarines y sin usar mascarilla, encara a la cuaterna arbitral diciendo ‘medio penal que se comieron, hueón, por qué no cobraron esa, hueón’. Además, desafía a pelear al cuarto árbitro y al árbitro asistente número uno”.

También hicieron mención al comportamiento de Leonardo Gil: “Sale del camarín de su equipo, en ropa interior y sin mascarilla, de una forma desafiante y prepotente comienza a gritar ‘hasta cuándo nos van a cagar, todos los árbitros nos vienen a cagar, nos tienen que respetar, somos un equipo grande’. Teniendo que ser controlado por sus compañeros y personal de seguridad”.

Pero eso no fue todo. Véjar denunció que, al llegar al camarín, el lugar se encontraba cerrado con candado: “Finalizado el partido, cuando logramos llegar a la puerta del camarín de árbitros, éste se encontraba cerrado con candado, lo cual provoca estar cinco minutos fuera de éste, teniendo que soportar gritos de funcionarios de Colo Colo. Al solicitar la llave nos indican ‘que nadie la tiene’ o ‘que se había perdido’”. Finalmente, el colegiado terminó suspendido y se quedó algunas fechas sin dirigir.

Maximiliano Falcón le reclama a Fernando Véjar en el partido frente a Palestino. (Foto: Agenciauno)

La UC y Zampedri, otros afectados

En el recinto de Macul no fue la única vez que el juez se llevó los reflectores. En octubre del mismo año, Véjar protagonizó una nueva polémica. Cuando se jugaban los últimos minutos de la derrota de O’Higgins ante la UC, el árbitro amonestó al Fernando Zampedri por festejar de forma provocadora y hacerle gestos a la barra rival, según él. En realidad, el argentino celebró como siempre lo hace: formando una F con las manos, como dedicatoria a su esposa Fernanda Benavidez.

Posterior al encuentro, asumió el error que le significó una suspensión al ariete, que terminó siendo desestimada y corregida por el tribunal. “En el minuto, como equipo, determinamos que había sido una provocación. No logro ver los gestos, pero sí escucho la reacción de la barra en ese sector. En base a la información de mi asistente, me informa que le hace gestos a la barra y que lo amoneste”, señaló después del duelo.

“Viendo las imágenes y todo lo que conllevó a esa amonestación, me doy cuenta de que es lo que hace Zampedri en todos los partidos, nada distinto. Lo único distinto es que fue en la barra del elenco local y que reaccionaron”, añadió.

Meses después, concretamente en marzo de 2022, Véjar se vio envuelto en otra controversia con los cruzados. El exentrenador de la UC, Cristian Paulucci, criticó con dureza el arbitraje del partido que perdieron por 3-2 ante Palestino. El argentino, que no solía hablar de los réferis, destrozó la labor del juez principal, además de la asistente Loreto Toloza, quien cometió graves errores.

“No me gusta hablar, no lo hice el otro día, solo hablé de que no hicimos un buen partido y que fuimos superados, pero ahora sí quiero hacer un párrafo aparte y hablar de los árbitros, porque nos perjudicaron”, comenzó diciendo. Después, se refirió al desempeño de la colegiada, pero también reparó en lo realizado por Véjar: “La mano que hace Farías es alevosa. Le pega en las dos manos y el árbitro lo ve. No sé si le avisan del VAR o él no va a revisar nada. Entonces, fuimos perjudicados”.

Véjar amonesta a Zampedri tras celebrar un gol haciendo una "F", en honor a su esposa Fernanda Benavidez. Foto: BYRON PEREZ/AGENCIAUNO

Las tres rojas de Lota Schwager

En 2017, Véjar estaba dando sus primeros pasos como árbitro profesional. El colegiado dirigió la polémica victoria de Deportes Vallenar sobre Lota Schwager, club que recibió tres tarjetas rojas. Los albiverdes se imponían tranquilamente sobre los Mineros, en el Bernardino Luna. No obstante, en el complemento vivirían una situación insólita. En el 63′, el réferi expulsó por doble amarilla a Cristian Gómez, y cuatro minutos después, el arquero Felipe Yáñez vio la roja directa por gritarle “eres malo” al juez.

En tanto, en el 72′ vino la pena máxima para Freddy Barahona, que abandonó el terreno de juego por un supuesto codazo. Finalmente, el duelo sería suspendido a falta de diez minutos, ya que el gerente de Lota se enfrascó en un altercado con un jugador, mientras que uno de los asistentes fue agredido con una piedra desde la galería.

Según reportaron los jugadores después del duelo, Véjar les habría faltado el respeto con comentarios inadecuados: “El árbitro nos decía que estaba acostumbrado a dirigirle a los punteros y no a nosotros. Uno no puede hacer nada, porque te echan. A Juan Pablo Vera le dijo ‘tú ya vienes en decadencia y yo voy directo a Primera División’. Yo estaba ahí y escuché eso. No corresponde”, señaló Leonel Mena.

“Esa fue la única expulsión correcta”, añadió después del partido sobre el cobro a Gómez. “Felipe sólo le dijo que cobrara bien una para nosotros y lo expulsó de inmediato. Barahona estaba recibiendo foul y movió el brazo para sacarse de encima al jugador y también pasó lo mismo. El árbitro y sus cobros nos sacaron del partido”, sentenció el volante.