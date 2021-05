El audio del VAR en el que Véjar justifica el penal no cobrado a Colo Colo: “Para mí es acción de juego, los dos van mirando el balón”

El diálogo es intenso y, por momentos, ininteligible. El juez Fernando Véjar intenta comprender las instrucciones que recibe desde el VOR, la cabina en la que opera el VAR, mientras le llegan los reclamos de todo el plantel albo por la presunta infracción de Cristián Suárez en contra de Gabriel Costa, en la parte final del partido entre Colo Colo y Palestino. En el camino, por ejemplo, tiene que expulsar a Gustavo Quinteros por utilizar el apoyo audiovisual que tenía en la banca para justificar sus alegatos. Todo es griterío.

Sin embargo, cuando recupera un poco de calma y logra controlar la situación, Véjar a da entender las razones por las que desestima el cobro de la falta. “Entonces mantengo mi decisión. Para mí, acción de juego, los dos van mirando el balón. No hay movimiento adicional, vale”, concluye el juez después de un intenso debate.

El juez tuvo que lidiar con todo el mundo. A los jugadores albos, por ejemplo, siempre les deja claro que tiene la convicción de que no había existido falta. “Si no, lo chequearon ya, si lo pasa a llevar, pero es por acción de juego. Lo mismo que vi yo”, dice el árbitro.

En el intertanto, Véjar recibe algunas sugerencias. El segundo árbitro asistente, por ejemplo, le aconseja amonestar a Leonardo Gil. “Amonesta a Gil. Ya es mucho. Van tres veces que Gil alega. Me alegó a mí, te alegó a ti, le alegó al cuarto...”, expone.

Fernando Véjar expulsa a Gustavo Quinteros en el partido entre Colo Colo y Palestino (Foto: Agenciauno)

Diálogo intenso

El diálogo sigue. Véjar expulsa a Quinteros, basado en que los elementos electrónicos no deben ser utilizados para reclamar y le aclara a Costa que la situación ya había sido chequeada.

En ese momento, el VAR lo invita a revisar el OFR, el monitor que está ubicado en el centro del campo de juego. “Fernando, te habla el VAR. Te invito a un OFR”, plantea. “Espera un poquito para ordenar aquí la cosa”, pide Véjar. “Quiero que revises el contacto, quiero que lo interpretes tú”. Véjar pide un tiempo para acercarse a la zona. “Quiero que veas el posible contacto en el rostro”, le dicen. “¿Tienes otro ángulo?”, solicita el árbitro.

Acto seguido, le muestran diversas tomas. Véjar concluye: “A mí me parece acción de juego. Están los dos en la disputa. Los dos mirando el balón, no hay acción adicional... Entonces mantengo mi decisión. Para mí, acción de juego, los dos van mirando el balón. No hay movimiento adicional, vale”, concluye.

