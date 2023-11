De Loco a Loco: Sebastián Abreu revela lo que Uruguay rechaza de Marcelo Bielsa

Marcelo Bielsa tiene a Uruguay en la parte alta de la tabla de posiciones de las Eliminatorias. La Celeste está en el segundo puesto, con 13 unidades, dos menos que el líder, Argentina. En el camino, se ha dado gustitos, como ir a ganarle al campeón del mundo a La Bombonera. Aún así, si hay un concepto que ha marcado el paso del ex seleccionador chileno por el país oriental es controversia.

Bielsa, como en toda su carrera, despierta amor u odio. No hay término medio para definir los sentimientos que despiertan sus decisiones. En el inicio de su era en Uruguay, de hecho, hizo sentir su mano: introdujo profundos cambios, que iban desde el cambio de funcionarios en el predio de la AUF hasta la salida de históricos jugadores. Uno de ellos, Luis Suárez, volvió en la última fecha.

Una explicación loca

Tal como Bielsa, Sebastián Abreu se caracteriza por una especial personalidad. No por nada, comparten el apodo: Loco. Sin embargo, el exdelantero suele ser bastante cauto y certero a la hora de los análisis, en los que despliega las experiencias y conocimientos que ha ido acumulando en una extensa carrera como jugador y entrenador. Incluso, paralelamente. Pero ha sido especialmente crítico con Bielsa.

En ese contexto, procura explicar el fenómeno que ha producido Bielsa en su paso por el país oriental. Y, en ese escenario, la resistencia que ha generado en algunos sectores del fútbol uruguayo. “Lo que no está gustando no es lo táctico, no es lo futbolístico sino otros temas. Totalmente extra futbolísticos. De situaciones dentro del complejo, modificaciones. Que durante quince años ya estaba establecido”, enfatiza.

Sebastián Abreu, en su paso por Magallanes (Foto: Agenciauno)

“Por ejemplo, el relacionamiento que puede haber con toda la gente que trabaja, que creo que ya se han retirado como siete u ocho trabajadores. Hablan de que la exigencia de él no es la exigencia a la que estaban acostumbrados durante 15 años con el Maestro (Óscar Tabárez)”, amplia. “En cualquier lugar, viene alguien acá y está tres meses y empieza a decir ‘renunció este por esto’, ‘renunció este por lo otro’ y recién llegó, eso es lo que generaba”, insiste.

Lo incuestionable

En lo que Abreu no tiene dudas es respecto del aporte futbolístico que ha representado la llegada de Bielsa. “Después sobre lo futbolístico no va a poder ningún tipo de discusión porque en base al potencial que tenemos, a la características que tenemos, es la mejor posibilidad de que pueda generar un equipo competitivo con el equipo de Bielsa. Jugadores ideales, con la diferencia de que ahora tiene a Luis (Suárez)”, sostiene.

El icónico jugador se detiene en el caso del ex ariete del Barcelona. “El respaldo que va a tener en el mediocampo hacia adelante para que tenga esos recorridos cortos en la presión y pueda estar bien respaldado... tienes el plus. Necesitas ese futbolista clase A. Todavía lo necesitamos, son todos muy jóvenes”, sintetiza respecto de la importancia que el actual atacante del Gremio puede tener para una escuadra que, aunque muestra considerables avances en la cancha y en la tabla, aún está en proceso de formación. La duda, positiva para el caso, es el techo que puede alcanzar.