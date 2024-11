“Del Tino para el Continente”: el emotivo saludo de Palestino a los exárabes que conquistaron la Copa Sudamericana con Racing

Palestino siguió con atención la final de la Copa Sudamericana. Este sábado, la Academia venció a Cruzeiro y se quedó con el título subcontinental. En las filas del cuadro transandino hay exárabes. Dos, en concreto. Gustavo Costas, el entrenador, y el delantero Maximiliano Salas. Desde el elenco de La Cisterna no dudaron en enviar saludos a sus exmiembros. “Del Tino para el Continente ¡A festejar, Campeones! Felicidades, Racing Club”, escribieron. El texto iba acompañado de una foto de ambos con la casaca del equipo chileno.

Luego de consagrarse en Asunción, Costas no contuvo su emoción. “Hoy no puedo hacer un análisis. Ganamos y lo merecimos. Si no sufrimos no somos Racing. Tenemos que sufrir, lamentablemente. Lo ganamos bien y este grupo y la gente se lo merece. No somos millonarios, no somos la mitad más uno y no tenemos 200 copas, pero somos distintos a todos”, dijo.

Otro que habló fue el portero nacional Gabriel Arias. “Sabíamos de la importancia para el club de ganar algo internacional, es el compromiso de todo el club, de las personas que trabajan. Cuando todo se alinea es todo más fácil y lo coronamos con un titulo internacional. Este fue el anhelo desde que llegué, estoy cumpliendo un sueño”, declaró.

“El grupo se fue formando, se fue comprometiendo más, esto es un honor y un privilegio estar en este grupo, desde que llegué a este club. Esto es parte de mucha gente, de personas que nos siguen escribiendo desde fuera, de mucha gente que ha pasado por aquí. Ese sentido de pertenencia, nos pone muy felices haber conseguido esto. La gente nos acompaña en los buenos y malos momentos, hicieron locuras por estar acá en el estadio”, añadió el exjugador de Unión La Calera.