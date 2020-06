Dele Alli es suspendido y multado por broma racista relacionada con el coronavirus

Dele Alli no jugará por el Tottenham ante el Manchester United en el reinicio de la Premier League. La razón no es física ni futbolística. El mediocampista de los Spurs fue sancionado con una fecha de suspensión y una multa de US$ 63.245 por una broma de carácter racista que publicó en sus redes sociales en febrero.

Las disculpas del volante no les bastaron a las autoridades de la competencia para exculparlo. En el video que publicó en Snapchat, el futbolista se burla de una persona de origen asiático y pone en duda la importancia de la pandemia. Además de la suspensión y la multa, el jugador deberá someterse a un curso educativo dictado por la federación inglesa.

“El jugador del Tottenham Hostpur negó que su publicación fuera en contra de las normas de la FA, al insultar, proferir improperios o desprestigiar el juego, constituyendo un incumplimiento agravado, definido en las reglas de la FA, ya que incluía una referencia, expresa o implícita a la raza, el color, el origen étnico o la nacionalidad”, explicó la federación inglesa a través de un comunicado.