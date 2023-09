Despertador a las 7 am, siesta y series: ¿cómo es un día de Lionel Messi en Miami?

Lionel Messi está tranquilo. El astro transandino lleva una vida relajada en Florida, lejos del estrés que le significaba competir al máximo nivel en Europa. En su arribo a Estados Unidos ya lo anticipaba. No tenía problemas en reconocer que este paso en su carrera tenía objetivos más familiares que deportivos.

“Quiero salir un poco del foco (...) Busco reencontrarme con el disfrute, con el disfrute de mi familia, de mis hijos, del día a día”, señalaba en su arribo a Miami. Ahora, con algunos meses transcurridos, ha logrado lo que añoraba. Así lo revela en su conversación con el portal Olga, donde relató como es su día a día en Norteamérica y dio a conocer algunos detalles de su vida privada.

“Nos levantamos a las siete con los nenes y los llevamos a la escuela. Todas las noches pongo el despertador en el celu (sic). Desayunamos, nos vamos al colegio y ahí me voy al entrenamiento. Entrenamos temprano por el calor. En la mañana comemos tostadas, chocolatada. Después arranco para el club, no se puede practicar a otra hora”, relató.

Claro que no deja de lado la exigencia de ser un deportista profesional. Si bien lleva una vida más ligera que en otras temporadas, cumple a cabalidad con los horarios del Inter Miami. “Hay que cumplir con los tiempos, como todos. Si no hay multas. Aunque no pasa por eso, sino por el hecho, quedas mal con el grupo. Termino de entrar y llego a casa a las una de la tarde”, señaló.

Messi muestra la Copa del Mundo a los argentinos. Foto: REUTERS/Agustin Marcarian

“Comemos con Antonela, solos. Después vamos a dormir la siesta, generalmente. O vemos algo en la tele, pueden ser series o películas, lo que pinte. Después a las 3 arrancamos a buscar a los nenes al cole y los llevo a su entrenamiento. Los chicos empezaron en el club, Thiago juega con los de 11 años, Mateo con los de 8 y 9. Íbamos a ir a otra escuelita, pero desde el club me dijeron que es mejor que entrenen ahí, porque en otro lado se podía generar un quilombo (sic)″, agrega.

Messi en casa

En el distendido diálogo con el sitio mencionado, Leo Messi cuenta como es su rutina y como lidia con los problemas que cualquier persona podría tener. “El disyuntor se levanta y ya. No manejo taladro. Me ha pasado que tengo problemas con el inodoro”, enumera al ser consultado por dificultades domésticas.

“Antonela no es de salir, sino de ser muy precavida de las cosas, con todo a mano, por las dudas”, respondió cuando le preguntaron si se veía obligado a abandonar el hogar de imprevisto ante una compra de urgencia.

Hace algunos días, se dio a conocer la foto de WhatsApp que tiene Lionel Messi en su perfil. En ella se puede ver al futbolista en Qatar, tras ganar el Mundial, acompañado de su familia. En su conversación con Olga, el rosarino reveló que tiene la costumbre de hacer compras en línea, pero que no es un usuario muy activo de la red de mensajería. “Por Internet compro mucho, sí, me gusta así. No soy de usar stickers para chatear. En realidad, soy bastante cortante en eso”, indicó.

“No mando tanto audio, prefiero más mensaje y llamadas”, sumó, en relación a su manera predilecta de comunicarse con sus más cercanos cuando no están cerca. También bromea con sus interacciones en las redes sociales. “Boludeo bastante con el celular, pero no meto mucho like ni comentario. Después pongo alguna boludez y sale en todos lados (sic)”, asevera.