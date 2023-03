Dibu Martínez revela su emotiva charla con Mbappé tras la final del Mundial de Qatar

Emiliano Martínez se confesó. El portero ganó el The Best por mejor arquero de 2022 en una decisión que estuvo llena de polémicas, pues para muchos, el Dibu no se merecía este reconocimiento, a diferencia de Courtois que tuvo más consistencia a lo largo del año. Lo cierto es que esa fue la decisión de los votantes, y ahora, tres días después de la premiación, el arquero habló sobre el tema. Y también de Kylian Mbappé, quien le anotó cuatro goles, pero al que terminó ganándole la final.

En entrevista con TyC Sports, el guardameta expresó que ni él se esperaba ser el ganador del galardón. “No me lo esperaba. Yo viajé bromeándole a Leo (Messi) ‘estaría contento que lo ganes vos o Scaloni, por último voy a comer gratis’, pero él me dijo que teníamos chance los tres, humilde como siempre. Es la unión que tenemos en el grupo”.

A continuación, siguiendo con la unión del grupo, señala. “Yo me pongo contento cuando un compañero gana algo y no yo. Creo que a ellos les pasa lo mismo. Están felices si yo o el que sea gana un trofeo. Eso es amistad y familia. Los tres estábamos muy emocionados”.

El Dibu también aprovechó la ocasión de abordar su emotivo discurso donde nombró a sus padres como sus principales ídolos. “Viejo y vieja. Los tuve que nombrar al final. Jugás con 100 mil personas en una final del mundo, pero cuando se tocan las raíces e historia de donde vengo ante ese público y gala es emocionante, por eso lo dejé al final”.

Más adelante, el portero del Aston Villa se refirió a la final del Mundial. En primera instancia, habló sobre el polémico gesto que hizo con el guante de oro. “No estoy orgulloso de eso, obviamente, pero era una apuesta que justo cuando me iban a dar el guante de oro ‘¿a que no hacés lo mismo que en la Copa América?’ me decían los chicos. ‘¿A que si?’”.

Emiliano Martínez haciendo el polémico gesto en la ceremonia final del Mundial. REUTERS/Kai Pfaffenbach.

Martínez ya había dado esta misma explicación hace tres semanas en una entrevista con el medio argentino Olé. Sin embargo, la versión resulta distinta de lo que explicó un día después del partido, pues según él, el gesto fue hacia los hinchas franceses que lo estaban abucheando en el estadio.

En este sentido, el meta señaló que “es culpa de ellos, de mis compañeros”. Para finalizar con este tema, le consultaron si se le pasó por la mente hacerlo en la gala de premiación, lo cual negó rotundamente. “Era otro evento, con traje. En una cancha de fútbol capaz con la adrenalina si. Mi único objetivo allá arriba era no llorar”.

Fiel a su estilo, el portero no perdió la oportunidad de mandarle un recado a sus detractores. “¿La verdad? Lo que me diga la gente de otros países me entra por un oído y me sale por el otro” fue lo que señaló, sin agregar más.

Otro aspecto que abordó sobre la final fue su atajada en el último minuto del partido ante Kolo Muani. De haber convertido el gol, Francia se coronaba campeón sin ninguna duda, pero la figura de Martínez fue indiscutidamente enorme. “Abres las redes sociales y está la atajada, o viene algún chico a que le firme algo y lo primero que quieren es la atajada. Es hermoso” señaló en primera instancia.

A continuación, complementó. “No me di cuenta del valor que tenía porque todo fue tan rápido... No la pude apreciar como la aprecié cuando se ganó la final. Lo primero que se vio fue eso”.

Finalmente, se refirió a Mbappé. Previamente, el Dibu estuvo envuelto en polémicas por realizar polémicos cánticos y gestos en tono de burla hacia el delantero del PSG, aunque en la mencionada entrevista que tuvo con Olé, negó estos rumores y confesó tener un respeto enorme por Kylian.

Ahora, respecto a qué le dijo al terminar el encuentro, Martínez explicó: “Le dije que se levante, que mire hacia adelante porque la había descosido en la final. No tendría que estar en el suelo, sino orgulloso del partido que había hecho, que es la verdad. Me había hecho cuatro goles. el que tendría que estar en el piso soy yo”.