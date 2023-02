El dardo de Casillas a la FIFA: “Hay cosas que no entiendo de esto de los premios del fútbol”

Era una ceremonia que muchos estaban esperando. Este lunes se llevó a cabo en Francia la entrega de los premios The Best entregados por la FIFA a los jugadores destacados de la temporada pasada.

Aquí no hubo mayores sorpresas y los jugadores de la selección de Argentina y su cuerpo técnico fueron distinguidos entre los mejores. De esta forma Lionel Messi fue reconocido como el mejor futbolista de la temporada 2022, Emiliano Martínez como el mejor portero y Lionel Scaloni como el mejor DT.

Claro que en esta pasada no todos quedaron conformes con los resultados de las votaciones. Uno de los que cuestionó todo esto fue Iker Casillas. El exportero del Real Madrid y Porto y campeón del Mundo en 2010 ocupó las redes sociales para mostrar su disconformidad.

“Hay cosas que no entiendo de esto de los premios del fútbol”, cuestionó el español a través de Twitter una vez que se conocieron los resultados que premiaron al mejor jugador masculino.

De las palabras expuestas por el exportero se puede deducir que para él la notable campaña que realizó junto a la Albiceleste en Qatar 2022, donde terminó siendo campeón, no era suficiente para llevarse el premio que reconoce a los mejores de una temporada completa.

Messi, con un total de 52 puntos, se quedó con el primer puesto de las votaciones superando al francés Kylian Mbappé, que ocupó la segunda plaza con 44 puntos y dejó en el tercer lugar al atacante del Real Madrid Karim Benzema, ganador del toneo español y de la última Champions League con una resultado final de 34 puntos.

Claro que esta no es la primera vez que Iker Casillas utiliza su cuenta de Twiter para cuestionar los resultados de las premiaciones de este estilo. En 2021, en el marco de la entrega del Balón de Oro que entrega la revista France Football, se mostró sorprendido por el hecho de que Lionel Messi alzara en dicha oportunidad su séptimo galardón.

“Cada vez me cuesta más creer en esto de los premios del fútbol. Para mí, Messi es uno de los 5 mejores jugadores de toda la historia pero hay que empezar a saber catalogar quiénes son los más destacados al cabo de una temporada. No es tan difícil puñeta! Lo hacen difícil otros!”, escribió en la ocasión.

Agradecimientos

Los protagonistas de la noche no dudaron en agradecer los reconocimientos mostrados. De esta forma, Lionel Messi señaló que “es un placer volver estar acá. Estar entre los tres con Kylian (Mabppé) y Karim Benzema que no está. Quiero agradecer a mis compañeros, sin ellos no estaríamos acá. Este año fue una locura para mí, conseguir esto que tanto insistí, al final llegó ese Mundial y es lo más hermoso de mi carrera. Muy pocos lo hicieron y lo pude obtener”, comentó la Pulga.

A su vez, el portero Emiliano Martínez indicó que “este es un orgullo para mi país. El hecho de ganar un Mundial después de 36 años es algo hermoso. La gente sabe lo especial que es para los argentinos, después de los problemas económicos que hemos vivido. Agradezco a Scaloni que me dio la oportunidad de jugar en la selección”.

Por último el DT de la Albiceleste dijo: “Agradezco a todos, es un premio que lo votan los futbolistas, para mí tiene un valor enorme. Quiero agradecer a los 26 que nos llenaron de gloria, sin ellos no hubiéramos conseguido nada. Estoy eternamente agradecido al presidente de AFA, a Pablo Aimar, a Roberto Ayala a Walter Samuel, a Martín Tocalli y a todo mi cuerpo técnico. No hay cosa más linda que ver feliz a tu gente emocionada en las calles, eso no tiene precio. Este triunfo es para ellos. Por último, a mi familia y a mis padres y hermanos”, cerró Scaloni.

Los ganadores del Premio FIFA The Best 2022