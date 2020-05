Diputada Santibáñez carga contra Colo Colo: “Se cuelgan del seguro de cesantía con sueldos que no tienen nada ver con el trabajador de la mediana y pequeña empresa”

El Covid-19 le puso una tarea complicada al deporte. Con los campeonatos detenidos y los jugadores en la incertidumbre sobre su futuro, las ayudas económicas que diversas federaciones y ligas han solicitado, así como los acuerdos de vacaciones y requerimientos para acogerse a la ley de protección del empleo, han aumentado. Uno de esos casos es el de la Liga Nacional de Básquetbol, que la semana pasada envió a la Comisión de Deportes y Recreación de la Cámara de Diputados y Diputadas una carta solicitado "una línea de cooperación con los deportistas".

En conversación con La Tercera, la diputada Marisela Santibáñez, nueva presidenta de dicha comisión, comenta las medidas con las que se espera ayudar no solo al básquet, pues no es el único deporte que solicitó colaboración. También se discute un proyecto de ley presentado por la exatleta y diputada, Erika Olivera, sobre “las federaciones y plazos que tienen para pagar compromisos bancarios”.

Con respecto a la LNB, ya se aprobó en la Cámara un proyecto de resolución que le solicita al Presidente una línea de financiamiento en apoyo de los clubes. Además, para el martes 5 de mayo fueron citados su presidente y director ejecutivo a la sesión en la que también participarán la ministra del Deporte, la presidenta subrogante del IND, el presidente del Comité Olímpico y representantes de otros entes que extendieron peticiones. "La liga de básquet no debe desaparecer", expone la parlamentaria.

"Creo que se va a lograr todo lo que ellos pretenden. Se sienten en el aire, porque no tienen protección real y necesitamos que se acuerde. Cada vez que hay una catástrofe, las platas que se tocan son las del deporte y la cultura. Esta pandemia, lamentablemente, afecta a todos", dice la diputada. Y agrega: "Estando la ministra y yo, como presidenta de una comisión transversal, creo que vamos a lograr los recursos que ellos requieren para sobrevivir".

Asimismo, la presidenta de la Comisión de Deporte y Recreación criticó lo que ocurre con Colo Colo, cuya situación dista de la realidad del básquetbol y otras disciplinas. "Me parece una vergüenza que una sociedad anónima esté ocupando este recurso. Todas las indicaciones que presentamos para que las grandes empresas, como Blanco y Negro, no se colgaran de este proyecto, no las pudimos ganar", dice Santibáñez. "Desde la ministra para abajo había una ingenuidad o intención de que ellos no se colgaran, que una sociedad anónima como Blanco y Negro no se colgara. Y se cuelgan del seguro de cesantía con sueldos que no tienen nada ver con el trabajador de la mediana y pequeña empresa", añade la diputada.

Lo anterior, porque según ella, esta acción "provoca una discusión que nos saca del centro del real problema, que son nuestros trabajadores más pequeños. El día de mañana si tuviéramos que recurrir a los fondos solidarios del seguro de cesantía para pagar los altos sueldos de Colo Colo, sería imposible".

Así como el básquetbol, son otras las disciplinas que se acercaron a la Cámara para pedir ayuda. "No deberían ser la cultura ni el deporte quienes salven una catástrofe, porque también son parte de la catástrofe", insiste Santibáñez, quien agrega que "una de las cosas que mencionó la ministra es que las becas Proddar no se van a tocar".

Finalmente, la diputada del Partido Comunista comprometió que el trabajo de la Comisión, no solo en tiempos de pandemia, también estará orientado a que los deportistas tengan contratos profesionales. “Están abandonados en la ley. Es el minuto para hablar con certeza del tema. Tiene que salir una moción de contratos, es el gran objetivo que tiene esta comisión. Esta tiene que ser la gran defensa de los deportistas, que siempre están en un abismo, en la indecisión sin contratos reales y establecidos”, concluye la parlamentaria.