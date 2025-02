Djokovic vuelve a cargar contra Sinner y revela conversaciones en los vestuarios con otros tenistas del circuito

Sigue la polémica por la sanción que recibió Jannik Sinner (1º)tras llegar a un acuerdo con la WADA. Novak Djokovic (7º), quien hace algunos días confirmó su participación en el ATP de Doha abordó el tema, lanzando duras críticas al proceso que culminó con la suspensión de tres meses para el italiano.

La Agencia Mundial Antidopaje había anunciado que iba a solicitar un castigo que iba desde uno hasta los dos años de sanción, esto tras apelar al TAS por la primera sentencia que tuvo por el caso de doping de Sinner mientras disputaba Indian Wells, donde se encontró la presencia de Clostebol en su organismo. El italiano solo perdió los puntos obtenidos y las ganancias económicas que percibió de dicho torneo.

Luego de conocerse esta noticia, el actual número uno llegó a un acuerdo con la WADA para disminuir esa sanción. Finalmente, su castigo serán solo tres meses fuera de la actividad, donde no se perderá ningún Grand Slam.

Jannik Sinner tendrá una sanción de tres meses tras llegar a un acuerdo con la WADA. Foto: REUTERS/Edgar Su

La reacción de Djokovic

La sanción trajo consigo diversas reacciones, donde uno de los últimos en salir a declarar fue Novak Djokovic. El serbio criticó la forma en que se llevó el proceso, acusando de favoritismos por parte de las agencias investigadoras.

“Sinner y Swiatek son inocentes, está demostrado. Sinner está suspendido tres meses a causa de algunos errores de miembros de su equipo que trabajan en la gira. Esto es algo que a mí y a otros jugadores nos parece extraño”, afirmó Nole.

También señaló que se ha mantenido en conversaciones con otros tenistas y que no están muy de acuerdo con el resultado de esta situación. “He hablado con varios jugadores en el vestuario. No solo en los últimos días, también en los últimos meses. La mayoría no está satisfecha en cómo se ha llevado todo este proceso y no lo ven justo. Muchos creen que hubo favoritismo”, sostuvo.

Djokovic criticó la forma en que estas agencias tienen diversos criterios en base al tipo de deportista que tienen en frente, y los recursos que estos poseen. “Da la sensación de que puedes influir en el resultado si eres un jugador destacado y tienes acceso a los mejores abogados y todo eso”, señaló.

“Hemos visto los casos de Simona Halep y Tara Moore y otras menos conocidas que han luchado mucho tiempo por solucionar sus casos y que han sido suspendidas por largos períodos. Es hora de hacer algo y abordar el sistema, porque es evidente que la estructura no funciona así”, añadió el serbio.

Djokovic cerró su idea declarando que la situación era injusta y que estará al tanto por cómo se desarrolla todo con Sinner y los tenistas de menor jerarquía. “Veremos qué sucede en el futuro, pero me parece muy injusto. Veremos lo que ocurre y la situación en otros casos de jugadores de nivel inferior”, declaró.

Jannik Sinner volverá a tiempo para disputar el segundo Grand Slam del año, Roland Garros, donde probablemente lo haga aún siendo el número uno del ranking debido a la gran distancia que tiene en puntos de su perseguidor, Alexander Zverev (2º).