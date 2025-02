Un nuevo problema para Jannik Sinner: la sanción que solicitará la WADA para el italiano por dopaje

Jannik Sinner (1º) esta teniendo un gran inicio de temporada. Revalidó su título del Abierto de Australia tras vencer al Alexander Zverev (2º) en la final, manteniéndose como el mejor tenista de la actualidad. Sin embargo, su polémica por dar positivo en un test antidoping hace algunos meses sigue dando de qué hablar.

Específicamente dio dos veces positivo en un control antidopaje cuando disputaba Indian Wells, algo que generó un terremoto en el mundo del tenis. Finalmente, en una investigación independiente, y que se mantuvo en privado, el italiano mostró sus evidencias que el resultado fue por una contaminación involuntaria por parte de su fisioterapeuta. La Agencia Internacional de Integridad en el Tenis (ITIA) absolvió a Sinner de una sanción, determinando que solo perdería los puntos y el dinero obtenidos en el torneo.

Dicha noticia no dejó muy conforme a la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), quienes llevaron el caso al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), donde se realizará una audiencia los días 16 y 17 de abril. La AMA informó que solicitará la suspensión de Jannik Sinner por un periodo de uno a dos años. “Creemos que la conclusión de que no hubo culpa ni negligencia no es correcta según las reglas actuales y solicitamos un período de suspensión de entre uno y dos años. La AMA no solicita la cancelación de ningún resultado, salvo los ya impuestos en primera instancia”, declaró el director de comunicación de la Agencia Mundial Antidopaje, James Fitzgerald.

La Agencia Mundial Antidopaje solicitará una sanción de entre uno y dos años para Jannik Sinner. Foto: REUTERS/Edgar Su

Su polémica con Nicolás Jarry

Durante el Australian Open, Sinner tuvo que enfrentarse a Nicolás Jarry (40º) en la primera ronda del torneo. El número uno de la clasificación terminó imponiéndose por 7-6(2), 7-6(5) y 6-1 al chileno después de dos horas y 42 minutos de partido.

Sin embargo, la polémica se desató con unas declaraciones realizadas por Jarry en relación a las diferencias en el trato que tuvieron en sus respectivos casos de doping. En una entrevista con El Deportivo declaró que no sintió el mismo respaldo que tuvo Sinner en su momento. “Me hubiera gustado tener el mismo apoyo que tuvo Sinner; es algo que aún no puedo cerrar”, confesó el tenista nacional.

Jannik Sinner no tardó en responderle, afirmando que no conocía de cerca el caso del chileno pero que no era su responsabilidad si el protocolo no fue el mismo para ambos. “Hay un protocolo y no es mi culpa si el protocolo no funcionó bien“, declaró el italiano.

Ahora, el actual número uno del ranking deberá esperar hasta el 16 de abril para conocer finalmente en qué concluirá su caso por doping, donde peligra su participación en competiciones por dos años, apagando su gran presente en el circuito.