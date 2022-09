DT de Flamengo y una nueva final brasileña en la Copa Libertadores: “Es una hegemonía muy importante”

Dorival Junior es el artífice principal de este Flamengo. Con su filosofía y trabajo ha logrado encontrar el rendimiento total a un equipo que pese a estar plagado de estrellas, se enfoca más en el colectivo que en las individualidades. Es por eso que la rueda de prensa tras la clasificación a la final de la Copa Libertadores estuvo muy enfocada en su trabajo y planificación.

“Es importante tener posibilidad de ser campeones. Trabajaremos para confirmar esto. El partido será complicado y difícil, como lo será para el Athletico”, arrancó diciendo el DT de Vidal y Pulgar.

El estratega también tuvo un momento para hablar de la notoria hegemonía brasileña que han tenido los torneos continentales en el último tiempo. “Es otra final brasileña, es una hegemonía muy importante. Cuando prestamos atención a las competiciones sudamericanas, los equipos brasileños han mejorado en logros. Estoy feliz, el momento es importante para el club. Pero tenemos que trabajar para conquistar, que es el objetivo”, añadió.

Dorival también tuvo palabras para Luiz Felipe Scolari, entrenador de la escuadra a la que enfrentará el 29 de octubre. “Es una referencia para todos nosotros. Era mi entrenador, le tengo mucho cariño y respeto. Es uno de los más exitosos no solo del país, sino del mundo, por lo que enfrentarlo no es sencillo. Tenemos que prepararnos mucho más, mucho mejor. Tenemos que marcar la diferencia este año para que no nos sorprendan. Ojalá hagamos el mejor partido del año”, ratificó.

Finalmente entregó un mensaje para los fanáticos y detractores. “Haremos todo lo posible para llegar a los 90 minutos con el título. Pocos creyeron en Flamengo durante un tiempo. Pero tuvimos el trabajo de todos, mucha dedicación. Todavía hay caminos por conquistar. Tenemos que trabajar duro para este logro”, concluyó.