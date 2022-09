La presión se devora a la U: rescata un pobre empate con Coquimbo y sigue caminando por la cornisa

No había un trofeo de por medio, pero se vendió como “una final”. Se trataba, casi, del partido más importante del Torneo Nacional, porque Universidad de Chile se jugaba mucho en sus aspiraciones de mantener la categoría. Ante Coquimbo Unido, el colista de la Primera División, los azules mostraron su cara más pobre, más deslavada, más pálida. Derechamente, fue un espanto. Un 0-0 que no le deja nada. Bueno, en rigor, sí le deja algo: más preocupaciones.

El técnico Diego López se jugaba el puesto en Valparaíso. No se trataba de un partido más. En ese sentido, decidió cambiar completamente la estructura del equipo. Pasó a un esquema 3-4-2-1, con la novedad de la inclusión de Luis Casanova en la zaga. formando la línea defensiva con Brun y Domínguez. Arriba, la idea era dotar de mayor libertad a sus dos esperanzas futbolísticas: Darío Osorio y Lucas Assadi. Mientras tanto, Jeisson Vargas y Felipe Seymour brillaron por su ausencia. Ni siquiera estuvieron en la banca.

Desde un inicio, el que fue demasiado cortado, se notó la intención de Coquimbo Unido: apeló a un planteo pragmático, cediendo la iniciativa. Además, estaba sin Joe Abrigo, su mejor jugador. Sin temor a fallar en el análisis, el primer tiempo entre azules y aurinegros (que vistieron de blanco) fue de lo peor que ha ofrecido la liga chilena este año. Fueron 45 minutos en donde el nervio se palpaba con nitidez, en donde los elencos jugaron a no equivocarse. Poco riesgo y nulas acciones colectivas, de uno y otro. De hecho, el primer lapso no tuvo remates a portería. Ni uno. Tanto Cristóbal Campos como Rodrigo Formento no se exigieron.

Un par de cabezazos desviados de Ronnie Fernández fueron los únicos acercamientos de la U en el periodo inicial. Ni Assadi ni Osorio desequilibraron ante la marca visitante. Mientras, Yonathan Andía se ganaba la reprobación de los hinchas por cada falla en el control de la pelota por su banda. Flojos 45′ iniciales del lateral. Por el otro lado, Ignacio Jeraldino fue constantemente a la refriega, terminando en el suelo varias veces. Y Rubén Farfán ganó la línea de fondo a cuenta gotas. En simple, esta “final” decepcionaba.

Pese a la necesidad de los puntos para los laicos y los piratas, no existía claridad en ofensiva para poder hacer daño en la defensa contraria. Los zagueros de Coquimbo se vieron firmes por arriba, ante cada centro que iba en dirección a Ronnie Fernández. Después de una hora de juego, la U pecó de buscar la misma fórmula, sin éxito. Y como el ex Wanderers no estaba acompañado por una segunda punta, tampoco podía pivotear exitosamente ante cada pelota aérea.

El tiempo pasaba y eso le servía a Coquimbo, porque no se apuraba en reanudar las acciones. Diego López hizo cambios y, con el ingreso de Aránguiz, volvió a un esquema más repetitivo en la campaña. Los del Nano Díaz tuvieron algunos acercamientos. En los 73′, un cabezazo desviado de Berardo, y en los 76′, un remate elevado de Gatica. Fue tan pobre lo que se vio en la cancha que ese remate del volante coquimbano fue de lo más “peligroso”.

A 10′ del final, cuando la tensión iba en aumento, Coquimbo tuvo una clara. Jeraldino se la baja a Nicolás Gauna, quien remata de zurda y Campos se estira hacia su izquierda para rechazar. Con poco, en el epílogo, la visita se creó las mejores opciones para convertir. La cara de los directivos de Azul Azul, viendo el juego en las tribunas, decía todo. Qué decir en los hinchas.

El empate no le sirve para sus aspiraciones de salir del fondo. Sin rematar a portería, es difícil que la U salga del fondo. Alcanza los 23 puntos, a dos de la zona roja. Ahora depende de que La Serena y Antofagasta caigan ante la UC y O’Higgins, respectivamente, para no quedar en el descenso directo. Lo que queda claro, al parecer, es que la lucha por la permanencia será hasta el final para el elenco del chuncho. Mientras, el asiento de Diego López se tambalea.

Ficha del partido

U. de Chile 0: C. Campos; A. Brun, N. Domínguez (82′, R. Cordero), L. Casanova; Y. Andía (46′, I. Poblete), Mau. Morales (73′, P. Aránguiz), E. Ojeda (88′, B. Tapia), J. Castro; D. Osorio, L. Assadi (82′, C. Palacios); y R. Fernández. DT: D. López.

Coquimbo Unido 0: R. Formento; D. Escobar, F. Pereyra, G. Gordillo, N. Berardo; J. Gatica, S. Galani, L. Cabrera; F. Carmona (74′, N. Gauna); R. Farfán (87′, C. Aravena) e I. Jeraldino. DT: F. Díaz.

Goles: No hubo.

Árbitro: R. Tobar. Amonestó a Casanova (U); Escobar, Pereyra, Galani, Cabrera (COQ).

Estadio Bicentenario Elías Figueroa, Valparaíso. Asistieron 6.546 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.