Un triunfo en nueve fechas dirigidas: Azul Azul decide ponerle fin al ciclo de Diego López en Universidad de Chile

Un triunfo en nueve fechas dirigidas. Seis puntos de 27 posibles en el Torneo Nacional. Hace más de 60 días frente a Unión La Calera, en el Santa Laura, fue la única victoria que registró Universidad de Chile bajo el mando de Diego López, en sus casi tres meses de trabajo en La Cisterna.

Lo cierto es que en el duelo ante Coquimbo, en la Quinta Región, Diego López terminó de lapidar su futuro en la banca de la U. Desde la gradería, Michael Clark, el presidente, Cecilia Pérez, la vicepresidente, y otros miembros de la directiva vieron cómo el equipo no logró levantar su rendimiento, pese a que tuvieron 10 días de trabajo luego del parón en el torneo nacional por las votaciones realizadas durante el fin de semana.

Una vez finalizado el encuentro, los dirigentes de Azul Azul decidieron ponerle fin al ciclo de Diego López. Michael Clark será el encargado de comunicárselo. Lo hará hoy en Playa Ancha o mañana a primera hora, dependiendo de cómo esté el camarín tras la sufrida igualdad frente a los Piratas. Según pudo averiguar El Deportivo, la paciencia ya se acabó con el técnico.

En su reemplazo asumirá Sebastián Miranda. Es la idea de la dirigencia, que aún debe planteárselo. El hoy ayudante de Diego López ya registraba un interinato al mando del equipo que entrena en La Cisterna tras el despido de Santiago Escobar. ¿Sus números? Dos victorias y dos derrotas en cuatro partidos dirigidos.

En conferencia de prensa, López no se daba por enterado del despido. “Hay cosas que deben responder los dirigentes o los jugadores. Hay que preguntárselo a ellos”, fue lo que respondió el adiestrador cuando le preguntaron por su permanencia. Sin embargo, López dejó claro que no iba a renunciar. “Tengo la fuerza para revertir esta situación y me siento bien para seguir. El trabajo es de día a día y esto no pasa por no sudar la camiseta, por ahí tenemos que correr mejor. Pero tenemos la confianza para revertir esta situación, que es muy difícil para todos nosotros”.