DT de Leverkusen: “En este momento no me puedo imaginar que Aránguiz esté para jugar con su selección”

La selección chilena ha entrado en un abierto conflicto con Bayer Leverkusen por la convocatoria de Charles Aránguiz. La lesión en la pantorrilla derecha tiene al volante sin jugar en el cuadro alemán, pese a que el mismo director deportivo de la Roja, Francis Cagigao, no lo descartó para los próximos duelos eliminatorios.

Tras la goleada 4-0 del equipo alemán sobre el Betis de Manuel Pellegrini, el técnico de los teutones, el suizo Gerardo Seoane, aclaró los alcances de la lesión del chileno e insistió que no estará para esos partidos.

“En este momento no me puedo imaginar que Charles Aránguiz esté para jugar son su selección. A cinco días de unirse a su equipo nacional aún no está trotando, aún no ha tocado balón, no puede estar disponible”, explicó el entrenador suizo a Espn.

Si bien dijo confiar plenamente en el criterio de la escuadra chilena, insistió en que lo más sensato es que el mediocampista viaje a Chile, pero que de ninguna manera pueda ver acción.

“Confío plenamente en los responsables de la selección chilena. Si tiene que viajar, pues se verá y viaja. Lo mirarán y el jugador tendrá que seguir el proceso de recuperación. Yo creo que lo más importante para las dos partes es la salud del futbolista”, indicó Seoane.

Asimismo, sostuvo que “Charly (Aránguiz) volvió del último seleccionado con algunos problemitas, que después aumentaron y le crearon una lesión. Lleva sin pisar el campo, sigue entrenando al margen”.

Pese a los reparos, el DT helvético confirmó que al cuadro del gigante químico Bayer tiene una política instaurada para contratar a jugadores que sean nominados a sus equipos nacionales.

“Nosotros estaremos muy contentos de que Charly esté sano y que pueda jugar con la selección. Queremos que nuestros futbolistas jueguen con sus selecciones, es un gran honor tener tantos internacionales. Somos un club que está muy a favor de eso. Fichamos jugadores que, si es posible, estén en sus equipos nacionales, porque tiene un gran mercado”, aclaró el ex adiestrador de Young Boys.