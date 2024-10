Dueño de Lautaro de Buin: “Muchas cosas que ha hecho Melipilla, las ha realizado con mi plata; me deben mucho dinero”

Este jueves se disputará la final de la Segunda División entre Deportes Melipilla y Deportes Concepción, en el estadio El Teniente de Rancagua.

Los Potros accedieron a este partido de definición tras vencer 5-3 a Lautaro de Buin en la última fecha del campeonato. Al finalizar el encuentro, sin embargo, las palabras del técnico y dueño del elenco de Buin, Carlos Encina, no dejaron a nadie indiferente. ¿La razón? Melipilla, elenco al que vencióa, podría ser nuevamente su club debido a las deudas que mantienen los controladores actuales en el proceso de venta que él realizó.

“El proceso (la venta del club) ha sido más largo de lo que yo me esperaba. Muchas cosas de las que ha hecho Melipilla este año, las ha realizado con mi plata, porque me deben mucho dinero. El incumplir generó una deuda tres veces más grande, pero solo le estoy cobrando dos veces eso”, reconoció Encina.

El empresario, incluso, acusó que otros equipos de la categoría utilizaron sus recursos. “Acá hay equipos que viajan con nuestra plata, que concentran con nuestra plata y hacen la campaña con nuestra plata”, aseguró.

Producto de esta deuda, es que el cuadro metropolitano podría volver a ser propiedad de Encina debido a una cláusula establecida en el contrato de compra y venta de Melipilla. “Si no me pagan, el contrato dice que me tienen que devolver al equipo. Pero no tengo ningún interés”, asegura el DT y propietario de Lautaro.

En caso de que los Potro vuelvan a ser propiedad de Encina, no sería la primera vez que el DT sea dueño de ambas instituciones, pues ya lo fue el 2021. Aquella temporada en la cual logró el ascenso a Primera División con Melipilla y a Primera B con Lautaro lideraba ambos proyectos. “A la gente no le gustó que subiera un sábado con Melipilla y al día siguiente con Lautaro”, admitió Encina.