Dugarry aviva la hoguera del Barcelona: “Griezmann le tiene miedo a un chaval que mide 1,50 y es medio autista”

Christophe Dugarry pasó con poca gloria por el Barcelona, pero es francés y con eso ya suma dos elementos en común con la crisis que atraviesa el equipo culé. El ex delantero se pone del lado de su compatriota Antoine Griezmann, postergado por Quique Setién y envuelto en la polémica más sonante que se ha vivido en el club azulgrana en el último tiempo. Y propone un peculiar método para que Griezmann se imponga.

“”Hace un año que se viene diciendo que tiene un problema con Messi. Tiene que darle un tartazo en la cara”, plantea respecto de las quejas de su compatriota y de su núcleo familiar. “. “¿De qué tiene miedo (Griezmann), de un chaval que mide 1,50 y que es medio autista? Lo único que tiene que hacer es echarle cojones en algún momento”, declaró en RMC Sport.

Luego, eso sí, plantea una crítica futbolística a su coterráneo. “Es cierto que Messi podría darle más pases, pero sinceramente no me sorprende. Griezmann pierde balones, juega con la pierna encogida. Griezmann debería ir a hablar con Messi para solucionar el problema”, sostiene.

Los reproches también tocan a Setién. “Es un entrenador que patina totalmente. Setién es buena gente, pero no tiene el nivel. No sabía a quién cambiar. Cambió a Sergio Busquets en el 85 para meter a Ansu Fati y lanzó a Griezmann en el 90. No era algo contra Griezmann. Es que no sabe cómo hacer jugar a su equipo. Está superado. Estoy convencido de que no tiene nada contra Griezmann, lo único es que está superado”, concluye.