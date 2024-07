Duplicando las ganancias de toda su carrera en solo siete meses: el millonario salto de Alejandro Tabilo en esta temporada

Alejandro Tabilo vive un año de ensueño. Esta semana estrenó su mejor ranking (19), ingresando por primera vez al top 20 del ranking mundial. Además, se convirtió en el número uno de Chile, después de quedarse con el título del ATP 250 de Mallorca, el primer título sobre césped para el tenis nacional en la Era Abierta.

Desde lo tenístico, el año ha sido sencillamente espectacular. Comenzó la temporada en el puesto 82, sin títulos ATP y recuperándose de un muy irregular 2023, donde debió enfrentar lesiones, enfermedades y una baja en su rendimiento que lo llevó a salir del top 100. No obstante, tras su sorpresiva eliminación en los Juegos Panamericanos, comenzó su meteórico ascenso ganando el Challenger de Guayaquil y luego el de Brasilia.

En este 2024 conquistó la corona del ATP 250 de Auckland y el mencionado título en Mallorca, además de llegar a la final del Chile Open y quedarse con la corona en el Challenger 175 de Aix-en-Provence. En total suma 26 victorias y solo 12 derrotas a nivel ATP. Y con la perspectiva de seguir sumando, debido a que tras su paso por Gran Bretaña solo defiende 296 unidades en lo que resta de temporada.

Los mayores premios

Esta notable temporada también se ve reflejada en los millonarios premios que ha conseguido. Como ejemplo notorio de este progreso, 2023 lo terminó acumulando US$ 1.358.840 en su carrera. Mientras que solo en los primeros meses de este año suma US$ 1.049.047, cifra a la que se debe agregar los US$ 183.240 ganados en Wimbledon por estar en tercera ronda, monto que puede seguir incrementándose si es que este sábado supera al estadounidense Taylor Fritz.

El comienzo de año para el zurdo no pudo ser mejor. Se quedó con su primer ATP en Auckland, lo que le valió un cheque por US$ 100.640. Luego, por caer en la primera ronda del Abierto de Australia recibió US$ 81.030. Mientras que por alcanzar la final del Chile Open se embolsó US$ 58.700. Sin embargo, el premio más millonario que hasta el momento ha recibido en su carrera lo consiguió en el Masters 1000 de Roma, donde sorprendió al mundo llegando a las semifinales y se quedó con US$ 308.000.

Su reciente éxito en Mallorca también le dio un rédito importante, pues fueron a parar a su cuenta corriente US$ 153.700. Es decir, con lo acumulado la semana pasada y en lo que va de su participación en Londres, Jano ha conseguido el segundo y tercer cheque más suculentos de toda su carrera, confirmando su gran temporada. La vida le sonríe al número uno del país.