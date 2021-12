El Chile Open se ilusiona con sumar a Juan Martín del Potro: “Sería increíble tenerlo”

Hace algunas semanas, Juan Martín del Potro comenzó a entrenar en arcilla, una superficie amigable para su rodilla derecha, la que ha sido operada en cuatro ocasiones en los últimos dos años y medio, periodo en que el tenista argentino ha estado alejado de las canchas. El transandino se resiste al retiro y quiere darse una nueva oportunidad a los 33 años.

En los últimos días se le ha visto en las canchas del Tenis Club Argentino, donde ha practicado sin la férula que protege la zona, dando indicios de que su regreso a las canchas puede estar cerca. Esta vez no sería en el cemento norteamericano, sino que su meta está en la gira de arcilla sudamericana, que contempla los torneos de Córdoba, Buenos Aires, Río y Santiago. “No sé si me conviene volver en un torneo a cinco sets. Hay alternativas. Y en Argentina nunca jugué si no era por Copa Davis. Y allí hay un torneo a principios de año”, manifestó hace unos meses.

Precisamente, el diario transandino Página 12 reveló que los organizadores del ATP 250 de Córdoba iniciaron contactos con el tenista para que juegue el torneo, lo que alimenta la esperanza de que pueda considerar también la posibilidad del certamen que se juega en la capital chilena, entre el 21 y 27 de febrero del próximo año, en San Carlos de Apoquindo.

Si bien es más factible que se incline por algunos de los eventos de su país, en la organización del Chile Open ven con buenos ojos esta posibilidad. “Obviamente para Chile sería increíble tener a Delpo, pero eso va a depender de él, de su calendario y de su lesión”, señala Catalina Fillol, directora del torneo, al ser consultada por El Deportivo. De todos modos, prefiere la cautela. “De momento, entiendo que no hay confirmación de que pueda jugar o no”, plantea.

La posibilidad de contar con el campeón del US Open 2009 y medallista olímpico en Londres y Río trae a la memoria la visita de Rafael Nadal en 2013, algo que en los meses previos parecía imposible. Sin embargo, el español terminó eligiendo el ATP de Viña del Mar para iniciar su regreso a las canchas después de largo tiempo lesionado. En aquella ocasión, cayó en la final ante el argentino Horacio Zeballos.