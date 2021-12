COBS vence a Old Macks y logra el campeonato en el TOP 8 Arusa

COBS es el nuevo campeón del TOP 8 Arusa. El equipo santiaguino superó por 28 a 24 al Old Macks de Reñaca, logrando así terminar con el trofeo en un torneo que también lideraron en la fase regular, en un duelo que tuvo muchas emociones y que reflejó lo sucedido a lo largo de la temporada.

En la primera mitad, los capitalinos mostraron todo el potencial que los tenía en la final. Con tres penales antes de los 10 minutos de juego, se pusieron rápidamente adelante y organizaron con más tranquilidad el encuentro. Después ese inicio sin espacios, llegaría el momento de sumar vía try, gracias a Martín Triviño y a la conversión de Tomás Salas.

La ventaja era grande y el equipo de la Quinta Región solo pudo cortarla a los 20 minutos con un try no convertido. El problema es que esa primera parte dejaba la sensación de que los ex alumnos del Craighouse tenían todo controlado. Tras los primeros 40′ el marcador era contundente. 22-5 a favor de los santiaguinos.

En el arranque del complemento, el Old Macks logró despertar gracias a la conversión de un try realizado por Tomás Court. Pero tras eso volvió a castigar el COBS, esta vez con un penal ejecutado por Tomás Salas, uno de los jugadores más destacados del día. El final, de todos modos, fue electrizante y las diferencias se estrecharon bastante. Sin embargo, no les alcanzaría a los viñamarinos para cambiar su suerte.

Así el equipo que terminó líder en la fase regular del torneo, convivió con tranquilidad en los últimos minutos. Disfrutando de la instancia y el premio, uno que llega tras un torneo duro, donde pelearon con Old Macks no solo en la final, sino que a lo largo de las primeras siete fechas.

El encuentro terminó con una victoria para la escuadra de Santiago, dándoles así el título tras un torneo apasionante y que juntó a los ocho equipos más fuertes del país. COBS celebra. Lo tienen merecido.