El controversial fichaje del Olympique de Marsella en medio del interés por Alexis Sánchez

El Olympique de Marsella da un golpe en el mercado, en medio de su interés por Alexis Sánchez. El cuadro focense oficializó el fichaje del atacante Mason Greenwood.

El atacante fue relegado del Manchester United tras un caso de violencia doméstica e intento de violación en enero de 2022, sin embargo, todos los cargos fueron retirados un año después. El futbolista de 22 años recaló en el Getafe, donde terminó completando una gran temporada.

Su fichaje generó controversia. De hecho, el propio alcalde de la ciudad, Benoit Payan, se opuso a su llegada. “Su comportamiento es indescriptible, inaceptable. Vi imágenes que me impactaron profundamente. Atacar así a su mujer es indigno de un hombre y creo que no puede tener un lugar en este equipo. Pediré al presidente del Olympique de Marsella que no lo contrate. No quiero que mi club se cubra de la vergüenza de alguien que pega a su mujer. No es aceptable”, aseguró hace unos días.

Greenwood también salió a enfrentar las críticas. “Soy consciente de todo esto, por supuesto, pero no quiero entrar en ninguna polémica, ya expresé mis sentimientos el año pasado. Hoy todo esto ha quedado atrás. Mi pareja y yo nos reconstruimos como pareja. Estamos juntos desde los 16 años, desde entonces hemos tenido una niña maravillosa. Miramos hacia adelante y estamos ansiosos por comenzar esta aventura en Marsella”, indicó el futbolista.

La posibilidad está

La llegada del ariete inglés no sentencia el futuro de Alexis Sánchez. El interés del cuadro marsellés está ahí. Hubo una oferta concreta para hacerse con los servicios del oriundo de Tocopilla, quien dejó una grata imagen en el club presidido por Pablo Longoria. En la temporada 2022-23 sumó 3.449 minutos en cancha, en un total de 44 encuentros. Entre torneos locales y Champions League, el chileno logró aportar con 18 goles y tres asistencias.

De hecho, el principal freno para su llegada eran los cupos extracomunitarios. Sin embargo, actualmente aún queda uno de esos cupos liberados. Por ende, en caso de que ambas partes lleguen a un acuerdo, el fichaje se podría concretar.

La dirigencia espera que el ariete ajuste sus pretensiones económicas. Según los medios franceses, Sánchez espera recibir un sueldo cercano a los 500 mil euros mensuales, algo similar a lo que percibió en su primera etapa, pero que hoy se complica por la realidad de un club que ni siquiera logró clasificar a copas internacionales.

“Estoy escuchando ofertas, estoy tranquilo, disfruto el fútbol y quiero estar en un lugar donde me quieran y aprecien. Me quiero quedar en Europa, siempre ha sido la idea. Es un sueño mío seguir en Europa”, aseguró el atacante en sus vacaciones.

Hoy, sigue afinando detalles, pero su intención es mantenerse en el fútbol europeo. Los próximos días podrían ser clave para cerrar la negociación. De todas formas, cabe mencionar que Sánchez es pretendido por el Udinese, que no descansa en la idea de abrochar el retorno del Niño Maravilla.