El Covid acorrala al fútbol chileno

El sistema de torneos del fútbol chileno atraviesa por el momento más complejo desde su reinicio a fines de agosto. Numerosos brotes obligaron a suspender partidos, dejando una serie de dudas sobre el futuro de la actividad. Por eso, la ANFP citó ayer a un Consejo Extraordinario de Presidentes, donde se abordó este tema.

El futuro inmediato del Torneo Nacional en curso no está en discusión ni para la ANFP ni para la Comisión Médica. La cita estuvo tensa a ratos, principalmente por la crítica al poco respeto hacia los protocolos.

En ese sentido, el presidente Pablo Milad respondió con dureza para explicar que no se han tomado medidas antojadizas a la hora de suspender ciertos encuentros. Así, detalló por qué suspendió el partido de Colo Colo y Antofagasta, narró los riesgos en la trazabilidad de que el plantel de Iquique viajara en avión para enfrentar a la U en Santiago. O el caso de La Calera, donde la Seremi ordenó la cuarentena preventiva, y enfatizó que todas las determinaciones fueron respaldadas por la Comisión Médica, respetando los parámetros de las autoridades sanitarias.

Paralelamente, César Kalazich, coordinador de la Comisión Médica y presidente de la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte, manifestaba su satisfacción por la baja positividad en el fútbol: 0,21% luego de más de 34 mil exámenes. El facultativo hizo hincapié en el compromiso de los clubes para poder continuar con el Torneo Nacional. “Creo, con bastante confianza, que vamos a llegar al final del Campeonato”, expresó, destacando el éxito de los protocolos, que han servido para no diseminar el virus más allá de los clubes debido a una eficiente trazabilidad.

No obstante, desde el Ministerio del Deporte, la ministra Cecilia Pérez no se guardó nada. “Me da molestia cuando algunos se tratan de pasar de listos, porque es imposible asegurar que en esta pandemia, y aún cuando se cumplan protocolos, que nadie se va a contagiar”, expresó. Y puso ejemplos. “Cuando uno ve, y es cosa de mirar hacia atrás: Colo Colo con Antofagasta, incumplimiento de protocolos, hoy día sancionados por sumario sanitario por la Seremi de la Región Metropolitana. Cuando uno ve a Deportes Valdivia, que no crearon la trazabilidad en su minuto para establecer los contactos estrechos por un caso de Covid y terminaron teniendo en cuarentena no solamente a su club, sino que también a un club del norte. Y también lo que ha pasado en esta región, con Unión La Calera. Esas son las excepciones”

Más tarde, Unión La Calera comunicaba a través de una nota la presencia de 12 positivos. Sin embargo, posteriormente, Francisco Álvarez, Seremi de la Región de Valparaíso, actualizó la información. “La situación actual es la siguiente: 15 positivos, un caso probable y 32 contactos estrechos. Todos en buenas condiciones y cumpliendo su aislamiento”, detalló.

Así, los duelos ante Cobresal (18 de diciembre), Iquique (22) y Colo Colo (26) difícilmente podrán jugarse con este panorama. Esto, más otras reprogramaciones, hacen que el desenlace del Torneo se prolongue hasta, al menos, mediados de febrero, lo que dificulta en demasía que la próxima temporada tenga un campeonato de dos ruedas.

Es por eso que en el Consejo Extraordinario, se conformó la Comisión Campeonatos, integrada por Jorge Uauy (Palestino), Victoriano Cerda (Huachipato), José María Buljubasich (Universidad Católica), Cristián Ogalde (Magallanes), Leonardo Durán (San Felipe), un miembro de la Gerencia de Ligas y otro del directorio, que probablemente será Milad.

Una de las posibilidades es disputar un torneo corto y dos Copa Chile (la que está pendiente y la próxima), algo que también podría ocurrir con la Supercopa, que aún sigue pendiente. La idea de Quilín es que este formato de temporada sea excepcional y que en el futuro se pueda regresar al tradicional.

En tanto, Junior, rival de Coquimbo, hoy en Copa Sudamericana, presentó un positivo en su arribo a Chile, que pone en riesgo el partido de esta noche. Aunque la Conmebol no ha suspedido partidos por casos de covid en los equipos.