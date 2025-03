El crudo relato de excompañero de Marcelo Díaz tras padecer depresión: “Pensé en hacer una boludez”

Alejandro Donatti, defensor argentino que cuenta con una avezada carrera en el fútbol transandino, impactó tras realizar una cruda confesión. El zaguero entregó detalles sobre el calvario que vivió al sufrir depresión. El otrora jugador, que se retiró en 2023 y actualmente tiene 38 años, relató los momentos que padeció y en cómo debió pedir ayuda profesional.

El defensa cuenta con pasos en Rosario Central, Racing y San Lorenzo, entre otros clubes del país. También salió al extranjero a Flamengo y Tijuana. Tras regresar de México, retornó a la Academia, donde compartió camarín con Marcelo Díaz y donde fue campeón de la Liga y del Trofeo de Campeones.

En 2020 pasó al Ciclón, club del que es un declarado fanático. Sin embargo, no tuvo el éxito esperado tras el parón por la pandemia. “Después de mi etapa en San Lorenzo, no quedé bien de la cabeza. Fui con mucha ilusión y al final las cosas salieron mal. Yo sabía cómo estaba el club cuando llegué”, recordó en diálogo con TNT Sports Argentina.

“Hasta pensé en hacer una boludez en esa época. Después hablé con un psiquiatra y me diagnosticaron depresión avanzada”, continuó el Flaco.

La salud mental en el deporte de alto rendimiento es una temática que cada vez se aborda con más preocupación. En rigor, con la que requiere. Justamente en esa época, en Argentina tomó relevancia tras el fallecimiento de Santiago García, más conocido como el Morro, quien se quitó la vida en febrero de 2021, mientras atravesaba un tratamiento psiquiátrico por depresión y se encontraba en medio de un conflicto con la dirigencia de Godoy Cruz.

Una dura confesión

Donatti siguió con su relato. “Mis viejos no sabían, la única que sabía era mi mujer y lloraba y lloraba. Tenía trabada la cabeza y no quería saber nada”, continuó, y dio detalles sobre cómo vivía sus días y cómo se dio cuenta que su salud mental no estaba en un buen lugar. “Me empecé a dar cuenta que mi mujer siempre me decía que me veía mal y cuando iba al club para entrenar, en la autopista empezaba a darme como taquicardia. Tuve que llamar al psicólogo de San Lorenzo porque de verdad sentía mucho miedo”, indicó.

También habló sobre las dificultades que tuvo y la ayuda que recibió, tanto de colegas como de especialistas. “Cuando estás deprimido, se te traba la cabeza, no podés pensar en otra cosa. Algunos dirigentes, compañeros y el cuerpo de psicólogos y psiquiatras me llamaban todos los días, pero hay otros que no y quedaba como que yo no me quería presentar a entrenar. Yo presenté todos los certificados y los medicamentos que tenía que tomar”, contó.

Donatti admitió que le costó tomar la decisión de pedir ayuda, pero espera su relato pueda contribuir: “Con mi experiencia espero ayudar a alguien que no habla como hacía yo, que se cierra”, sentenció.