El dardo de Juan Tagle a Aníbal Mosa por el futuro de Gonzalo Tapia

En Colo Colo sorprendieron buscando a Gonzalo Tapia. El ariete fue uno de los mejores futbolistas de la UC en 2024, por lo que en el Cacique posaron sus ojos en él. De hecho, durante la temporada se ganó elogios de Arturo Vidal y Leonardo Gil. Ahora fue el propio Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, quien reconoció el interés. También rápidamente descartó un posible arribo a Macul. “Nosotros consultamos un tiempo atrás y nos dijeron que no había ninguna posibilidad porque iba a partir al exterior. Y si no partía, se iba a quedar en Universidad Católica”, reveló el empresario.

Las palabras del puertomontino rebotan en Universidad Católica. Este jueves, en el marco del anuncio del namings rights del nuevo estadio estudiantil, que se llamará Claro Arena, Juan Tagle abordó los dichos de su símil albo. “No sabía que Aníbal Mosa había hablado de Gonzalo Tapia. Me llama la atención, pero bueno, no me sorprende tampoco”, partió diciendo el presidente de Cruzados.

Tiago Nunes le da instrucciones a Gonzalo Tapia. (Foto: Photosport)

“La idea de nosotros es que lo tenemos considerado. Él también nos ha señalado, en muchas oportunidades, que tiene su intención de seguir su carrera en el extranjero. Eso hasta ahora no se ha concretado. Él también tiene una propuesta nuestra para continuar acá, estamos en dialogo permanente con su representante, con él mismo, pero también quizás por lo que dije antes. Hay muchas ligas que se están jugando, entonces esas opciones que él está considerando para el extranjero, tampoco se han concretado”, apuntó el abogado al respecto del futuro del ariete.

En esa línea, Tagle reconoce que la idea de la UC de que Tapia continúe en Las Condes es lejana. “Nosotros creemos que es muy probable que él si salga al extranjero porque creemos, si usted me pregunta cuál es el escenario que veo más probable, es que sí veo que el jugador salga al extranjero. Pero, si eso no funciona o no hay una estadía que a él le guste, sin duda que va a seguir acá”, dijo.

El directivo también se refirió a los conflictos que han tenido con Tiago Nunes debido a la conformación del plantel. Descartó la salida del brasileño. “Hay conversaciones con él permanente. En esta etapa siempre hay algo de negociación, de buscar expectativas. Hay expectativas que producen choques. Hemos sido sinceros que hay recursos acotados para esta materia, que están lejos del presupuesto que es normal”, señaló.

“Estamos viendo las expectativas de él y nuestras posibilidades. A veces es difícil conseguir refuerzos en este minuto. La realidad indica que hay jugadores que estamos mirando que están compitiendo en sus respectivos torneos, otros que tienen otras opciones. No nos podemos poner un plazo, más bien nos ponemos metas. Hablamos de la disponibilidad de recursos y cómo ocuparlos de la mejor manera. Eso puede ser con pocos jugadores de gran valor o más jugadores con un valor menor”, explicó.