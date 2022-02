El deporte condena a Rusia: las medidas disciplinarias y económicas que buscan castigar al país en guerra

El mundo sigue con inquietud lo que sucede en Ucrania, tras la invasión de Rusia. La guerra en estas dos naciones de Europa del Este ha mantenido en vilo al planeta desde hace días y el deporte no escapa al panorama sombrío que dejan los conflictos bélicos. No solo se han multiplicado las manifestaciones a favor de Ucrania en diversas disciplinas. Todos condenan a Rusia. Saben que el deporte es una buena medida para presionar el conflicto que hoy tiene puesta toda la atención del mundo.

Particularmente, el fútbol ha tomado con fuerza una postura condenatoria hacia la Federación Rusa, distanciándose de cualquier cosa que le pueda generar un nexo. Esto se evidencia con determinaciones de rompimientos contractuales.

Así sucedió con el Schalke 04 de Alemania, que decidió retirar de su camiseta la publicidad de la compañía energética rusa Gazprom, una de las más poderosas del mundo. Antes de hacer esta acción, el conjunto germano envió un comunicado a Gazprom-Alemania para trasladar su queja y las consecuencias que traería la invasión hacia Ucrania. Además, el jueves pasado, el representante de la multinacional en el Consejo de Vigilancia del Schalke, Mathias Warning, renunció a su puesto.

El club de Gelsenkirchen tiene un contrato de patrocinio con la gigante gasística hasta 2025, que asciende a los nueve millones de euros anuales, que se convertirían en 15 millones en caso de que el equipo lograra el ascenso a la Bundesliga. En su último partido, el equipo alemán “disfrazó” su camiseta, ocultando la palabra Gazprom con el nombre del equipo.

La nueva camiseta del Schalke 04, sin la publicidad de Gazprom. FOTO: @s04_es

No solo el Schalke 04 tomo medidas drásticas. También lo hizo el Manchester United, que finalizó el contrato de patrocinio que le unía con Aeroflot, aerolínea rusa que era la oficial de Los Diablos Rojos desde 2013 y es la que utilizaban frecuentemente para volar a los partidos correspondientes a las copas europeas. La decisión llegó después de que el Gobierno británico prohibiera que los aviones de Aeroflot vuelen en el espacio aéreo del Reino Unido y que las autoridades aéreas del país les haya retirado la licencia de vuelo.

“Debido a los eventos ocurridos en Ucrania, hemos terminado nuestro patrocinio con Aeroflot. Entendemos las preocupaciones de los aficionados alrededor del mundo y extendemos nuestros mejores deseos a aquellos afectados por esta situación”, dijo el Manchester United en un comunicado.

Abramovich cedió

El conflicto Rusia - Ucrania tuvo otro tipo de alcances en el fútbol: a nivel dirigencial. Las presiones del Reino Unido en contra del magnate ruso Roman Abramovich fueron insostenibles, considerando que el propietario del Chelsea se considera como alguien “cercano” al presidente Vladimir Putin, hoy erigido como el “enemigo” de Occidente. Finalmente, el empresario cedió. El sábado, mediante un comunicado oficial en la página web de los Blues, Abramovich anunció que le entregó la administración y el cuidado del club a los fideicomisarios de la fundación benéfica de la institución.

El magnate ruso Roman Abramovich, propietario del Chelsea. FOTO: AFP

“Durante mis casi 20 años como propietario del Chelsea FC, siempre he visto mi papel como custodio del club, cuyo trabajo es garantizar que tengamos el mayor éxito posible hoy, así como construir para el futuro, al mismo tiempo que jugando un papel positivo en nuestras comunidades. Siempre he tomado decisiones pensando en el mejor interés del club. Sigo comprometido con estos valores”, planteó el empresario, quien ni siquiera podía usar su visado de inversor en la isla debido al deterioro de las relaciones diplomáticas entre Gran Bretaña y el Kremlin. Si quería entrar a territorio británico, lo hacía con un pasaporte israelí.

“Creo que actualmente están en la mejor posición para velar por los intereses del club, los jugadores, el cuerpo técnico y la afición”, selló el comunicado.

En Chile: Palestino y los autos

Uno de los auspiciadores de Palestino es la fábrica de automóviles rusos UAZ (cuya sigla significa originalmente Uliánovski Avtomóbilny Zavod), especializados en vehículos todoterreno y de transporte militar. La marca, que desde 2020 está ligada al club, está presente en la camiseta del cuadro árabe y también en los letreros de publicidad estática alrededor de la cancha.

Pese a lo que ha sucedido en el mundo con la guerra en Ucrania, en el partido de este domingo, ante Universidad Católica, la publicidad de la marca rusa seguía apareciendo en el cuadro de la colectividad palestina. “Son empresas que están ligadas a nuestros directores o exdirectores. De momento, no hemos visto que a nivel país se decidan cortar relaciones comerciales con empresas rusas”, dicen desde el club árabe.

Arriba, cerca del cuello, está la publicidad de UAZ en la camiseta de Palestino. FOTO: AGENCIAUNO

La FIFA anuncia severos castigos

La FIFA no se resta. El organismo encargado de regular el fútbol mundial impuso una serie de sanciones a Rusia tras el conflicto bélico que hoy los tiene en guerra con Ucrania.

La primera medida, que se dio a conocer este domingo, consiste en que la Selección de fútbol de Rusia deberá jugar todos sus partidos de local fuera de su territorio. También les prohibió entonar el himno y lucir la bandera de Rusia en todas las futuras competiciones. Deberá competir con el nombre de “Federación Rusa de Fútbol” (RFU), precisó la instancia presidida por Gianni Infantino, en una decisión que se tomó de forma unánime entre los rectores del fútbol mundial.

“No se disputará competición internacional alguna en el territorio de Rusia, y los partidos como local se jugarán en territorio neutral y sin espectadores. La asociación miembro que represente a Rusia participará en cualquier competición bajo el nombre de ‘Unión de Fútbol de Rusia (RFU)’ y no ‘Rusia’”, dijeron desde Zúrich. Ahora, el organismo que regula el fútbol deberá decidir qué pasará con Polonia y Suecia, elencos que ya anunciaron que enfrentarán a los rusos por el repechaje al Mundial de Qatar 2022.

Otras disciplinas también toman medidas

El Comité Olímpico Internacional también se cuadra contra Rusia. La Junta Ejecutiva del organismo ha acordado recomendar que los atletas y oficiales de Rusia y Bielorrusia no participen en ninguna competición. El COI insta a las federaciones y eventos deportivos a no invitar ni permitir la participación de estos dos países. Mantiene también la recomendación de no celebrar eventos deportivos en Rusia y en Bielorrusia.

La Fórmula Uno, en tanto, canceló la carrera que se disputaría en octubre en tierras rusas. “La Fórmula Uno visita todos los países alrededor del mundo con la visión positiva de unir a la gente y de juntar naciones. Estamos viendo cómo se desarrolla la situación en Ucrania con tristeza e impactados. Esperamos un cambio y una resolución pacífica”, dijo la FIA en un comunicado.

“La FIA, junto a los equipos, hablamos sobre la posición que tiene nuestro deporte y la conclusión es que es imposible llevar a cambio el Gran Premio de Rusia en las circunstancias actuales”, añadió.

En el tenis, por su parte, se decidió suspender el Challenger de Moscú que se realizaría la próxima semana por la seguridad de sus participantes. Sin embargo, según el calendario que hizo público la ATP, se incluye la disputa en octubre de la Copa Kremlin o ATP 250 de Moscú.

Tampoco se celebrará en Moscú el evento de la Premier League de kárate, previsto para el próximo mes de octubre. La Federación Mundial de Kárate (WFK) así lo ha decidido, y ya trabaja para encontrar una nueva sede para el evento.