En España apuntan a Bravo por la caída del Betis: “Una mala decisión en el 1-0 y con su debilidad en las manos en el segundo”

El partido del Real Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo, quien volvió a la titularidad este domingo, no fue el que esperaban. Así lo dejó reflejado el marcador del partido que terminó 2-1 a favor del Sevilla en el derbi válido por la 26ª fecha de la Liga Española.

Con un primer tiempo en el que los blanquirrojos aprovecharon las debilidades de lo verdiblancos, el Ingeniero debió hacer las modificaciones que le permitieran golpear de vuelta, pero lo logró muy tarde.

Por lo mismo la prensa española valoró la reacción del Betis en la segunda mitad, aunque cuestionó con fuerza la actuación de Bravo en el clásico.

Diario de Sevilla comentó que “el Betis se marchó del derbi con una sensación amarga. La mala puesta en escena, con un Sevilla que lo asfixió hasta despersonalizarlo, acabó siendo decisiva, después de que la reacción del segundo acto no se materializase en el marcador hasta el tiempo de prolongación”.

“Sí mejoró el equipo bético tras el descanso, con Joaquín muy participativo y Aitor Ruibal dándole energía al equipo. Pero al Betis le faltó la eficacia de otros días y el gol de Canales, un golazo de falta, llegó demasiado tarde”, añadieron.

Estadio Deportivo, por su parte, comentó sobre Pellegrini que “su equipo no jugó a lo que él quiere en la primera mitad, aunque en parte fue por mérito del rival. En la segunda, introdujo cambios que dieron otro aire al Betis, aunque no fue suficiente”.

A su vez, El Desmarque publicó que “a su equipo le faltaron soluciones en la primera parte para superar la intensa presión del Sevilla. Luego mejoró en la segunda mitad, entre otras cuestiones, al situar a Canales en posiciones más retrasadas”.

Críticas a Claudio Bravo

Una de las novedades que trajo este encuentro fue la incorporación de Claudio Bravo en el once inicial. El portero chileno se había lesionado en el último duelo contra Argentina en Calama el pasado 27 de enero y no había tenido actividad competitiva hasta ayer.

Sobre su participación en el arco, Diario de Sevilla señaló que “hasta seis cambios realizó Manuel Pellegrini en el once inicial, en el que destacaron las entradas de Claudio Bravo y Tello y, sobre todo el portero, no le dieron la razón al chileno. No estuvo afortunado el meta en su regreso a la portería, con una mala decisión en el 1-0 y con su debilidad en las manos en el segundo”.

Por otra parte, Estadio Deportivo lo calificó con nota 3, la peor del equipo. “No estuvo afortunado en su regreso. Aunque empezó bien, luego cometería un claro penalti y fallaría en el gol de Munir”.

La misma nota fue entregada por El Desmarque. “Regresó a la meta bética y no tuvo su día más afortunado. Tal vez notara la inactividad. Llegó tarde en el penalti que cometió sobre En-Nesyri y le faltó contundencia en las manos en el disparo de Munir en el segundo gol”.