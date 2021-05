El detalle de la dura negociación entre Chile y la Conmebol para traer la Copa América

La Federación de Chile está a la espera. Saben que en cualquier momento el presidente Pablo Milad recibirá el sí o no de la Conmebol para asumir la vacante que dejó Colombia como país organizador de la Copa América. La crisis social que sacude al país cafetero, que ayer oficialmente fue sacada como anfitrión, puso al equipo de Lasarte como serio candidato a tomar el cupo que hoy se discute en la casa que rige el fútbol sudamericano.

Desde Quilín enviaron todos los antecedentes requeridos. Fueron largas reuniones entre Milad y Cecilia Pérez, la ministra del deporte, quienes fueron analizando uno a uno los requerimientos enviados desde Luque. El sí o el no debiese conocerse a más tardar el domingo, considerando la cercanía del certamen, que se jugará desde el 13 de junio hasta mediados de julio. “Estamos preparados; siempre vamos a estar con las puertas abiertas para recibir estos eventos deportivos”, dijo la ministra Pérez.

Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol, ya está al tanto de todos los informes que se le enviaron de Santiago. De momento, en el gobierno reconocen que fueron claros con la ANFP y no permitirán que se dejen de pagar impuestos por organizar el certamen. En 2019, Cecilia Pérez acusó directamente a la cabeza del fútbol sudamericano de querer evadir impuestos, luego que este último destacó los avances que tuvo en Lima, al momento de llevarse la final de la Copa Libertadores de la sede de Santiago.

“Cuando señala que en 11 meses no se hizo lo que hizo Perú en 11 días, ¿a qué se refería? ¿Que no tramitamos una ley corta que eximiera de impuestos a Conmebol y sus patrocinadores? o a que dos meses antes de la final el Estadio Nacional se cerrara. ¿Se refería a que no aceptamos financiar una fiesta en Castillo Hidalgo por 40 millones a los gerentes de Conmebol y sus patrocinadores? Si es así y volvieran a pedir esas condiciones, la respuesta sería que no, porque los deportistas están primero y las leyes se cumplen en nuestro país. Nosotros teníamos confianza y esperamos que solo sea un mal entendido. Ojalá que pueda retractarse y ser veraz”.

Otro de los puntos que el gobierno le dejó en claro a la ANFP es que no pondrá dinero para recibir el certamen. Si bien es cierto que un torneo de esta índole pone todos los ojos en Chile, y en época normal hubiese significado un levantamiento para el sector turístico por los millones de hinchas que llegarían al país, la pandemia que golpea al mundo hace que desde Palacio se deseche cualquier posibilidad de destinar fondos para un certamen que hoy no es prioridad. “Chile tiene una inversión importante en materia de infraestructura deportiva. Si no hay que hacer ninguna inversión y si se cumplen las medidas sanitarias, Chile puede ser una alternativa”, dijo el ministro del interior, Rodrigo Delgado.

Domínguez sabe que Chile no cederá. Y también asume que no le queda mucho margen de acción pues el resto de los países de Sudamérica está complicado con el Covid. Más hoy cuando Argentina suspendió todo la programación de fútbol por el alza sostenida de casos, que esta semana registró más de 35 mil contagios diarios.

Y mientras se toma la decisión, en la sede que rige el fútbol sudamericano ya tienen diseñado el plan deportivo en caso que Chile sea escogido como sede. La Roja pasará a ser el anfitrión del Grupo B, por lo que su debut sería el día 14 de junio, no el 13 como estaba previsto, para medirse frente a Ecuador. El resto de los rivales que enfrentará el equipo de Lasarte será Brasil, Venezuela, y Perú. El enroque obligaría a Colombia a utilizar el cupo del Equipo de Todos, por lo que sus enfrentamientos serán frente a Argentina, Bolivia, Uruguay y Paraguay.

Chile también envió un detalle de los estadios y los hoteles que pueden albergar la competición. En Conmebol valoran las burbujas sanitarias que se han realizado en el país, al momento de recibir duelos de Copa Libertadores, Sudamericana y eliminatorias. En relación al hospedaje, la ANFP ya realizó el listado de los lugares que pueden recibir a las cuatro selecciones que jugarían en el país y que hoy no son albergues sanitarios.

En relación a los estadios, la idea es que los reductos estén cerca de Santiago para evitar traslados en avión y que todo se haga de manera terrestre. Frente a tal escenario, Sausalito (Viña del Mar), Elías Figueroa (Valparaíso), El Teniente (Rancagua), San Carlos de Apoquindo (Santiago) y el Monumental (Santiago) toman la delantera para ser los escogidos.