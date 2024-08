El directo recado de Fernando de Paul a Jorge Almirón por la rotación en el arco de Colo Colo

Colo Colo sacó adelante la tarea frente a Coquimbo Unido. El técnico de los albos Jorge Almirón recurrió a muchos suplentes para el duelo ante los piratas, pero consiguió una esforzada victoria de 2-0, ambos goles en la segunda fracción.

Uno de los cambios obligados en la formación fue el portero Fernando de Paul, quien reemplazó al suspendido titular Brayan Cortés, en el segundo de los tres duelos que recibió como castigo el iquiqueño.

Precisamente, el golero del Cacique fue una de las figuras del encuentro. En el primer tiempo, cuando el partido estaba sin goles, logró un achique notable contra el juvenil nortino Martín Mundaca. Una situación que, seguramente, hubiera cambiado el rumbo del duelo.

“Estamos todos preparados para jugar, lo venimos demostrando. En la cabeza tenemos los tres campeonatos que estamos disputando y hemos demostrado que cualquiera puede jugar. Estos partidos nos hacen bien, se nota que nos conocemos”, aseguró De Paul en TNT Sports tras el duelo.

Lo cierto es que los albos tienen la valla menos batida del campeonato nacional, mismo arco que comparten el naturalizado chileno con el jugador oriundo del Norte Grande.

“Es importante que no nos metan goles y mantener el arco en cero. Cuando rotamos lo hacemos de buena manera, no solo es un mérito del arquero, tenemos buenos defensores y todo el equipo lo hace bien en ese aspecto. Este cuadro se viene haciendo muy sólido, sobre todo, por la experiencia que hemos ganado en la Copa Libertadores”, advirtió el golero del Cacique ante los coquimbanos.

Más espacio

Pero De Paul no está del todo conforme con su suplencia. Después del partido, el futbolista dejó en claro que le gustaría tener más minutos en la rotación impuesta por el técnico.

“No quiero que me saquen de contexto, pero a mí no me gusta no jugar, siempre me preparo para estar. No me da lo mismo. Quiero jugar y estar preparado para cuando el técnico me diga que tengo que hacerlo”, explicó el exmeta de Universidad de Chile.

En la misma línea, agregó que “no quiero que se malentienda lo que digo. Pero siempre quiero jugar, tuve que renovar y siempre lo hice pensando en hacerlo para jugar más”.

El próximo martes, ante Junior en Barranquilla, Colo Colo tiene quizás el partido más importante de la temporada. En el calor y la humedad de Colombia, el equipo chileno buscará su clasificación a los cuartos de final de la Libertadores.

“Estamos enfocados e ilusionados, sobre todo, por el partido que hicimos el otro día. Iremos a buscar la clasificación, No solo representamos a la gente de Colo Colo, sino a todo un país. Trataremos de hacerlo de la mejor manera”, remató De Paul.