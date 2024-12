El directorio de la ANFP también acorrala a Melipilla en la guerra que mantiene con Deportes Concepción

Melipilla está acorralado. Los Potros, que consiguieron el ascenso a la Primera B en una apasionante definición por penales frente a Deportes Concepción, aún no pueden festejar en plenitud. Ni bien se produjo el desenlace deportivo del torneo de Segunda División, los lilas intentaron amagar esa victoria desde el plano jurídico: inconsistencias en la información previsional del zaguero Brandon Cáceres encendieron las alarmas. Se sumaron varios casos más, partiendo por el técnico Víctor Quintanilla y varios referentes del plantel.

Los morados denunciaron la situación, que incluso ampliaron a una posible falsificación de documentos. La disputa está radicada en la Primera Sala del Tribunal de Disciplina, la instancia inicial para dirimirla. Sin embargo, es perfectamente posible que siga la ruta de otras controversias similares: que pase a la Segunda Sala y, eventualmente, termine en el TAS.

El directorio de la ANFP también acorrala a Melipilla

Los penquistas no son los únicos en la ofensiva. El directorio de la ANFP se sumó a la denuncia, precisamente con el afán de esclarecer la situación. “En autos Rol N°139-2024, seguidos ante este Honorable Tribunal Autónomo de Disciplina caratulados “Club Deportes Concepción con Club Deportes Melipilla”, por denuncia presentada por el Club Deportes Concepción, a S.S. respetuosamente decimos: Que, por medio del presente, y actuando en nombre y representación del Directorio de la Asociación, venimos en hacernos parte de este procedimiento para todos los efectos legales”, consigna el escrito al que accedió El Deportivo.

Melipilla festeja el título de la Segunda División (Foto: Photosport)

El documento está suscrito por Juan Eduardo Vega Mora, Secretario Ejecutivo de la ANFP; Iván Fierro Mora, abogado de la Secretaria Ejecutiva; y Camila Ibáñez Faure, quien desempeña la misma función.

La acusación

El 21 de noviembre, Deportes Concepción ingresó la denuncia. “Queríamos que el ente fiscalizador fuera el responsable de denunciar, no que los clubes fuéramos policías entre nosotros. Si la Unidad de Control Financiero hubiese denunciado por el incumplimiento de Melipilla, no se tendría que haber jugado la final, porque le hubiesen restado puntos por incumplimiento, tal como ocurrió con Puerto Montt y Rengo”, explicó a Diego Livingstone, el presidente del club sureño, a El Deportivo.

“Es lo que tiene que resolver la Unidad de Control Financiero. Si les falsificaron la información o si no las pagaron. En la ANFP está calificado como falta no pagar las cotizaciones previsionales. Eso, cuando menos, son tres puntos menos para el infractor. Melipilla es reincidente. Entonces, su caso puede derivar hasta en la desafiliación. La ANFP es el ente regulador. Sobre sus leyes y normas, funciona un campeonato. Hay que cumplirlas. Si alguien no las cumple, está siendo antideportivo también”, complementó.

Melipilla reaccionó a través de un comunicado. “Hasta que no tengamos el contenido de la supuesta denuncia, no podemos no podemos referirnos a sus argumentos”, añaden. Luego, establecen una convicción. “Pero estamos tranquilos que no existe infracción a los Estatutos o Reglamentos que ameriten una sanción que conlleve la pérdida del campeonato que obtuvimos en cancha, como el público, en general, valora”, sostuvo.