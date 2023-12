El duro castigo de la Conmebol que carga el delantero argentino que seduce a Colo Colo

Colo Colo espera terminar el año con algunas novedades. El elenco de Macul ya ha comenzado con algunos cambios en la parte técnica al decirle adiós a Gustavo Quinteros como entrenador. A esto se suman las salidas de Fabián Castillo, Matías de los Santos y Agustín Bouzat.

Claro que para reponer el plantel, la dirigencia de Blanco y Negro ya se encuentra trabajando en la búsqueda de alternativas. Una de ellas es la de Cristian Tarragona. El delantero argentino de 32 años estuvo en la última temporada defendiendo la camiseta de Gimnasia y Esgrima de La Plata, donde alcanzó a jugar 40 partidos. En estos duelos alcanzó a registrar nueve goles y una asistencia.

El atacante, sin embargo, arrastra un duro castigo que puede frenar su arribo. Si bien Tarragona conoce que Colo Colo deberá competir contra Godoy Cruz en la Fase 2 de la Copa Libertadores, en el caso de llegar al Cacique el delantero transandino no podrá estar presente en la cancha.

Esto se debe a la pelea que protagonizó con otros jugadores en el duelo contra Universitario de Perú por la Copa Sudamericana. Claro que como la competencia se rige bajo el reglamento de la Conmebol, esta sanción también se extiende a la Libertadores.

Debido a este conflicto, la Conmebol acabó ratificando una sentencia de cinco partidos de suspensión para Cristian Tarragona y éste no ha cumplido ninguno de dichos compromisos. Y, en el caso de arribar a Chile, recién podría comenzar a descontar los duelos en los choques contra los mendocinos.

Más allá del castigo, el futbolista posee una carrera que lo ha puesto en diferentes equipos. Entre 2020 y 2021, Tarragona defendió la camiseta de Vélez Sarsfield y dejó un registro goleador de 12 goles en 67 partidos. El delantero también registra pasos por Platense, Patronato, Atlante de México, Temperley, Arsenal e Independiente Rivadavia.

Entre sus cualidades para destacar como goleador está su estatura de 1,80 metros y un peso de 77Kg que lo hacen un referente de área ágil y con la posibilidad de pelear las pelotas aéreas de buena manera.

El interés de Colo Colo por el delantero transandino no es nuevo, pues en temporadas anteriores había estado en la carpeta de la dirigencia. Por cierto, el atractivo es mutuo. Hace algunos días el propio ariete en conversación con El Deportivo explicó su situación con Gimnasia y Esgrima de La Plata y la opción de defender a Colo Colo.

“He visto que mi nombre ha aparecido en medios de Chile. Bueno, yo lo dije hace un par de años cuando yo estaba en Vélez Sarsfield. Ahí tuve contacto con la gente de Colo Colo, pero ahora no ha habido algo oficial”, aseguró el santafesino.

Sin embargo, el futbolista no oculta sus ganas de calzarse la camiseta blanca. “Ya lo dije alguna vez, a quién no le gustaría jugar en un club como Colo Colo, es una opción que me interesa mucho. Es un equipo importante de Sudamérica y de Chile, pero repito que hasta ahora no ha vuelto a existir ese llamado”, explicó.

“Claro que estoy al tanto de la realidad deportiva del equipo chileno. Sé que tiene que jugar la fase previa de la Copa Libertadores, un desafío internacional importante”, adelantó Tarragona de 32 años.

Sobre su situación contractual con el Lobo, sostuvo que “este 31 de diciembre se termina mi contrato con Gimnasia y Esgrima de La Plata. He tenido algunos llamados de equipos argentinos y extranjeros, pero aún no tomo una decisión sobre mi futuro. Mi idea es salir a jugar fuera de mi país”, advirtió.

Asimismo, agregó que “una vez que tengamos todas las propuestas veremos cuál es la mejor opción, tanto deportiva como económicamente. Si Colo Colo tiene alguna intención de contar conmigo, ojalá se concrete”.