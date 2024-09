El duro momento de Darío Osorio en Dinamarca que preocupa a Ricardo Gareca en la Roja

Darío Osorio no logra salir de su mal momento. El zurdo protagonizó una innecesaria expulsión en el agónico empate conseguido por el Midtjylland en su visita al Randers, por 2-2.

En el minuto 65′, el oriundo de Hijuelas dejó a su equipo con diez hombres cuando buscaba desesperadamente la paridad. La situación ocurrió luego de propinarle un patadón a Florian Danho. Tras revisión en el VAR, vio la roja directa.

La situación recordó a una situación vivida en la fase previa de la Champions League. En un encuentro con el Slovan de Bratislava, Osorio fue sustituido en el entretiempo para no ser expulsado, puesto que anteriormente se vio enfrascado en una discusión que casi le cuenta la segunda tarjeta amarilla.

Ahora, el capitán del cuadro danés, Mads Bech Sorensen, se refirió a la actitud del atacante. “¿Qué pasará? “Tendremos que verlo este lunes, saber cuál es el estado de ánimo y qué creemos que necesita. Creo que es la mejor manera de afrontar las cosas”, indicó tras el duelo.

“Tenemos que evitar que nos saquen una tarjeta roja. Pero, repito, es un jugador joven y posee algunas cualidades absolutamente increíbles. Y sí, es una de las cosas en las que tiene que desarrollarse y vas a cometer errores. Pero ahora se trata de ayudarlo como equipo y hacer que se recupere pronto”, añadió.

El mal momento de Osorio

El defensor no fue el único que sacó la voz por la expulsión de Osorio. El entrenador Thomas Thomasberg entregó detalles de lo sucedido: “Es algo que tiene que aprender y de lo que también hablamos con nuestra gente ofensiva: los rivales serán duros con ellos, y la frustración, la irritación por no ser tratados tan bien, debe ser manejada”, señaló.

También mostró su molestia: “Estaba muy cansado y triste. Ahora tendrá que perderse dos partidos y, aunque así sea, jugar 10 contra 11 no es, por supuesto, una mejor condición para ganar un partido”, complementó.

Ahora, lógicamente, Osorio estará suspendido al menos por dos encuentros tras recibir directamente la tarjeta roja. Por ende, llegará con poco rodaje para la próxima doble fecha Eliminatoria de la Roja, que disputará ante Brasil y Colombia, el 10 y el 15 de octubre, respectivamente. Ricardo Gareca suma un nuevo problema.

El zurdo no podrá jugar ante el Viborg (29 de septiembre) y el Brondby (6 de octubre). Aunque sí estará disponible para la Europa League ante el Hoffenheim (25 de septiembre) y el Maccabi Tel Aviv (3 de octubre). El problema es que el primer duelo será ante los alemanes, en un encuentro que tendrá muy reciente la innecesaria expulsión de Osorio. No sería una sorpresa que el técnico decidiera dejarlo fuera debido a su irresponsabilidad.

Las complicaciones de Gareca

Osorio también llegará tras dos deslucidos encuentros por la Roja, además de una magra Copa América. Lejos estuvo su rendimiento de los amistosos iniciales de la era Gareca.

Ni la Roja ni él salen a flote. Si bien Chile cayó ante Argentina en Buenos Aires, era un resultado esperable. Previsible por el contexto actual e histórico de ambas selecciones. Sin embargo, no estaba en los planes de nadie la durísima derrota ante Bolivia en el Estadio Nacional.

La caída ante los altiplánicos provocó múltiples sentimientos. Fue una mezcla de decepción y preocupación. Y claro, la Verde ganó de visita por Eliminatorias por primera vez en 31 años y el Equipo de Todos perdió terreno en la clasificación sudamericana.

El Tigre lo sabe y lo manifiesta. De hecho, entregó su percepción sobre su presente en el banco de la Roja. “En lo personal, sí la estoy pasando bien, porque me tratan bien. Chile es un gran país, muy formado, tengo todas comodidades para pasarla bien. Deportivamente no, porque no se han dado los resultados; en ese aspecto, no la estoy pasando bien. Chile está atravesando un momento donde necesita encontrar a una selección competitiva. Lo fue durante algunos años atrás y Chile siempre ha sido competitivo, lo que pasa es que le costó”, señaló el transandino en el programa de Youtube “La Mesa del Fútbol”.

Ahora, deberá afrontar los duelos contra Brasil y Colombia, pero Gareca suma complicaciones, además del pésimo contexto de la Selección. Al mal momento de Osorio, uno de los futbolistas llamados a tomar la batuta de la Selección, se añaden otras problemáticas.

Una de ellas tiene que ver con la ausencia de Alexis Sánchez. el tocopillano sufrió una lesión en una pantorrilla, una contusión miofascial en el gemelo medial de la pierna izquierda en un entrenamiento. ¿El problema? Que su recuperación está prevista recién para el regreso del parón de octubre, por lo que se quedará fuera de la convocatoria. Esto deja nuevamente a Gareca sin un elemento importante para un equipo falto de jerarquía y liderazgo, además de pobre en materia ofensiva.