El inesperado fin de una carrera increíble: Thiago Alcántara se retira del fútbol

Fin a una carrera increíble. A sus 33 años, Thiago Alcántara decidió dar un paso al costado y anunció su retiro del fútbol. Luego de unos últimos años sufriendo con las lesiones, el talentoso volante decidió ponerle fin a su etapa como futbolista.

El hijo de Mazinho, campeón del mundo en 1994, y hermano de Rafinha, finalizó su contrato con el Liverpool. Era, sin dudas, una de los atractivos en el mercado de fichajes. Varios equipos le demostraron interés, sin embargo, él determinó finalizar su carrera, según reportan una serie de medios internacionales.

En mayo anunció que no renovaría con los Reds, equipo en el que milita desde 2020. Por ende, en junio acabó su vínculo con el conjunto inglés. A pesar de que otros elencos quisieron hacerse con sus servicios, él decidió punto final a su curso como futbolista. ¿El principal motivo? Los problemas físicos.

El mediocampista sufrió con las lesiones a lo largo de su carrera, sobre todo en su etapa final. Para ejemplificar no hace falta ir muy lejos. De hecho, solo basta con retratar su última temporada. En el Liverpool, Alcántara solo pudo disputar poco más de diez minutos ante el Arsenal (cinco oficiales, pues ingresó en el 85′), a principios de febrero, antes de volver a quedar marginado.

Sus problemas físicos se remontan a su época en Alemania principalmente, aunque nunca estuvo exento de estos. En el Bayern Múnich logró alzarse como una pieza trascendental en el engranaje del conjunto bávaro, consolidándose como un jugador clave en el sextete de Hansi Flick.

Afectado por las lesiones

Thiago se retira luego de casi 500 encuentros como profesional. Sin embargo, en su carrera se perdió una serie de partidos. Con el Bayern Múnich, por ejemplo, en siete años, fueron 163 los cotejos en los que estuvo ausente. Esto se prolongó en el Liverpool, club en el que se perdió 130 duelos en solo cuatro años.

Estos problemas musculares incluso le hicieron perderse el Mundial de 2014, en lo que debía ser su primera Copa del Mundo. Años más tarde se consolidó con España, aunque nunca pudo festejar un título.

No obstante, esta realidad no fue así en su extensa carrera en clubes. Alcántara cuenta en su palmarés con dos Champions League, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa, cuatro ligas de España, siete Bundesligas, dos Copas del Rey, una FA Cup, cuatro Copas de Alemania y una Community Shield, entre otros. En total, son 32 títulos, entre los que también destacan dos Eurocopas con las series menores de España (Sub 17 y Sub 21).