El gesto antideportivo de un hockista de Países Bajos que desató la indignación de París 2024

Este jueves se desarrolló la final masculina del hockey sobre hierba en los Juegos Olímpicos de París 2024. Países Bajos se llevó la medalla de oro en una emocionante final que tras el tiempo reglamentario quedó igualado 1-1. Por lo mismo, el ganador debió definirse en la instancia de shoot out, siendo los neerlandeses los que ganaron por 3-1.

Este fue un completo hito para la especialidad para los vencedores, pues registraron su tercer oro olímpico en el deporte, sumando los títulos anteriores en Atlanta 1996 y Sídney 2000.

Claro que hubo una situación que quedó dando vueltas en medio de los festejos. Duco Telgenkamp, quien marcó el quinto y último lanzamiento, se fue directo donde se encontraba el portero alemán Jean Paul Danneberg.

En un gesto que luego fue considerado como antideportivo, se le acercó le hizo un gesto de que guardara silencio y luego le golpeó la máscara de protección. Aquello respondería a unas declaraciones que brindó el portero alemán a la prensa germana donde apuntaba que la selección neerlandesa les tenía miedo.

Aunque los compañeros de Telgenkamp han salido en defensa del jugador, alegando que su actuar respondió a la presión del momento y la adrenalina del juego, la discusión sobre la deportividad quedó en el aire.

“En retrospectiva, no debería haber ido por él. Me arrepiento de eso. También ofrezco disculpas”, dijo Telgenkamp, ya con la medalla de oro colgaba de su cuello. “Ya habíamos ganado. Eso debería haberlo dejado pasar, no fue muy inteligente. Pero también es la naturaleza de una persona. Puedo dejarme llevar”, agregó.

El gesto de Duco Telgenkamp contra el arquero alemán. Foto: Reuters.

Otras polémicas

Otras situaciones cuestionables que han marcado los Juegos de París es el caso un jugador de Australia que fue detenido durante la madrugada del miércoles después de comprar cocaína en la capital francesa.

A pesar de que la Fiscalía no ha revelado la identidad del miembro de los Wallabies, el nombre del hockista ya no sería privado. Según relatan los medios internacionales, el involucrado sería Thomas Craig, de 28 años.

Según informa el Ministerio Público, la detención de Craig ocurrió al pie de un edificio ubicado en Popincourt, distrito IX de París. Ahí, agentes de la policía gala presenciaron la transacción de droga e inmediatamente detuvieron tanto al vendedor como al comprador de la cocaína.

“El Comité Olímpico Australiano ha confirmado que un miembro del equipo australiano de hockey está detenido tras ser arrestado en París el 6 de agosto. No se han presentado cargos. La AOC sigue realizando averiguaciones y organizando el apoyo para el miembro del equipo”, indicó la delegación australiana a través de un comunicado oficial.

Otro caso fue el del representante de Colombia Jhancarlos González, quien debió salir a disculparse después de levantar el dedo medio frente a las cámaras cuando buscaba el paso a la final del skateboarding.