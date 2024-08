El impulso olímpico que Francisca Crovetto y Yasmani Acosta pretenden aprovechar para generar cambios en el deporte chileno

Mediáticamente la vida les cambió a Francisca Crovetto y a Yasmani Acosta. Un oro y una plata que los eleva entre los más grandes del deporte chileno y que los pone entre las figuras más queridas por la gente. De hecho, cerca de 2 mil personas llegaron al mediodía del lunes para brindarles su cariño en la Plaza de la Constitución tras el encuentro que sostuvieron los deportistas con el Presidente Gabriel Boric en el Palacio de La Moneda.

La cita duró cerca de 25 minutos, para que luego salieran al exterior para saludar a la gente y hablaran en una tarima, en donde también el mandatario se refirió a sus logros y desafíos para el futuro. “Nos demoramos en salir por conversar en cómo hacer que estos logros no sean excepcionales y que el deporte de alto rendimiento nos pueda seguir dando alegrías en Chile, que no sean ocasionales o solamente por un brillo casual de individualidad, que sea una política de Estado de largo plazo”, explicó.

“Como bien me decían Fran y Yasmani, no se trata solamente de infraestructura, se trata de programación, de llevar el deporte a los barrios, de llevar el deporte a las regiones, que no se dependa solo de los recursos, sino del talento y eso es lo que tenemos que hacer y es la pega en la que estamos embarcados”, continuó.

En este sentido, hay otras situaciones que no son menores y que son parte de lo que buscan mejorar, ya que inciden directamente en la preparación de los atletas. Enrique González es el manager de Francisca Crovetto y Yasmani Acosta y estuvo presente en La Moneda. Sin embargo, también se muestra crítico de episodios que los deportistas han tenido que enfrentar y que ellos esperan que puedan ser tenidas en cuenta por las autoridades.

“A nuestro medallista olímpico, que mide casi 2 metros y pesa 130 kilos, lo mandan de vuelta en clase turista. Es un sacrificio para su cuerpo. Cuando hablamos de alto rendimiento, en otros países estos detalles no existen. Entonces, los recursos son bien limitados desde el aparato estatal. Obviamente se hace mucho gasto y se ayuda a mucha gente, pero no con un estándar realmente de alto rendimiento como para exigir resultados, si al final del día un tipo que saca medalla se tiene que venir 14 horas en turista con las piernas en el pasillo porque le chocan las rodillas adelante. Es medio insólito”, lamenta.

En esa línea, el agente señala que si bien el oriundo de Matanzas no le comentó esta situación al Presidente Boric en el encuentro con él, sí es un tema relevante. “Yasmani es un personaje muy bajo perfil, casi que evita el conflicto, entonces desde ahí obviamente consideró que no era la instancia para comentárselo, pero es una realidad. El vuelo es testigo de que él venía en turista, venía Néstor Almanza, Yasmani y su novia. De hecho, Néstor hace un video donde se ve a Yasmani en turista, entre medio de todos, le cuelgan los brazos para fuera y todo”, señala.

Francisca Crovetto y Yasmani Acosta, durante su visita a La Moneda. Foto: Photosport.

“Y eso no le pasa solamente a Yasmani, le pasa a un montón de otros deportistas de que esperamos tengan alto rendimiento, sin contar que no todos pueden viajar con un técnico, que no todos viajan con un kine, que no todos tienen un psicólogo deportivo. Esto es un hecho que es difícil y lo que hacemos nosotros es levantar presupuestos con marcas para que de alguna manera esto se vaya equiparando. Porque, al final del día, el deporte en Chile es como la Teletón, que es una entidad donde todos los chilenos ponemos plata para suplir lo que el Estado debería entregarles a los niños con discapacidad”, ejemplifica.

“En el deporte pasa lo mismo y no existe esa Teletón, pero sí existen empresas privadas que obviamente apoyan y de alguna manera ayudan a acortar esta brecha. Por eso también es tan importante el tema de la colecta, el tema de los auspicios. Pero el que no tiene auspicio, en verdad, queda muy en desventaja. Y muchos deportistas, diría, que lo que ganan en auspicio el cien por ciento no lo ocupan para unas vacaciones ni para comprarse una casa o algo que tenga una lógica de disfrute, sino que en realidad lo hacen para llevar a un técnico, pagar un kinesiólogo o pagarse un upgrade para un viaje, cosas que solamente pasan acá. Esa es la realidad”, plantea.

Justamente, tanto Francisca Crovetto, a través de su labor dirigencial en la Comisión de Atletas y también Yasmani Acosta, se han dedicado a visibilizar estas situaciones. Y, a través de su ejemplo, la intención es seguir abogando para que desaparezcan esos problemas cotidianos. “Somos súper buenos criticando cómo son las cosas en Chile en términos deportivos, pero no nos gusta tomar las riendas y hacernos parte de la solución. Somos súper buenos criticando y mostrando los problemas, pero malos dando soluciones”, comentó hace unos días la campeona olímpica en una entrevista con CNN Chile.

Recepciones y eventos

En cuanto a lo que viene para ambos deportistas, lo inmediato es el descanso, reencontrarse con los afectos. Por el lado del luchador grecorromano no hay competencias presupuestadas para esta segunda parte del año, mientras que en el caso de la medallista de oro también habrá algunos meses de inactividad, toda vez que ha manifestado públicamente su intención de convertirse en madre.

“Ese es mi próximo objetivo personal. Uno pensaría que una vez que terminan los Juegos Olímpicos hay que pensar en el embarazo para que todo coincida y llegar a los próximos con el hijo más grande, pero ella (Amber Rutter) lo tuvo muy poco tiempo antes se subirse a un podio olímpico en gran nivel. Es una inspiración total verla con su guagüita”, expresó la tiradora skeet en entrevista con El Deportivo.

Finalmente, este lunes 19 se realizará una recepción de parte del Comité Olímpico y el Team Chile a los medallistas en el CEO. Asimismo, la agencia de representación de ambos deportistas sigue recibiendo una serie de propuesta de marcas y de actividades, por lo que en estos días la tarea ha sido abocarse a armar esta agenda de eventos y aprovechar ese impacto mediático para ayudar a generar esos cambios necesarios para perfeccionar ese camino al éxito. Durante las próximas semanas también se intentarán agendar charlas y visitas a colegios, municipalidades y recintos deportivos para entregar un mensaje que busca levantar para siempre al deporte olímpico.