El lamento de Diego López tras la derrota de la U en el Superclásico: “Queríamos un triunfo y no pudimos... pedimos disculpas a la gente”

Universidad de Chile no pudo ante Colo Colo en Talca y perdió un nuevo Superclásico. El cuadro laico cayó por 1-3 frente al Cacique en el estadio El Fiscal y quedó a tres unidades de la zona de descenso, complicándose de cara a la recta final del campeonato. Diego López, entrenador de los laicos, analizó la derrota frente a los albos y, pese a que lamentó el resultado, se mostró optimista de cara al futuro.

“Tuvimos un penal y después alguna chance, pero lo importante es que el equipo siguió, más allá de que estábamos mirando el penal que cometimos. Así llegamos al descanso y después en el segundo tiempo, también cometemos un error en donde trabajamos diferente en la forma de marcar. Cuando uno comete muchos errores, en esta clase de partidos no los puede cometer. Encontramos un equipo fuerte. La tabla no miente. Más allá de todo, tenemos que ser conscientes de que hay que mirar la tabla siempre, ser consciente de dónde estamos”, dijo el estratega en conferencia de prensa.

“Creo que ahora vamos a enfrentar a un rival difícil. Tenemos que trabajar y todo lo que se hace llevarlo a la práctica. Eso nos va a llevar a salir de esta situación difícil. Este es un momento difícil, donde tenemos que estar unidos. Este equipo tiene equipo tiene todo para salir adelante. Tenemos que estar todos juntos. Nos da lástima por toda la gente que nos acompañó. Queríamos un triunfo y no pudimos... pedimos disculpas a la gente. Queremos salir adelante, por nosotros y la gente, que lo merece”, complementó.

El DT manifestó que su pensamiento es “positivo” para los encuentros que deberá enfrentar su escuadra y aseguró que, más allá de la caída, valora la actuación de sus pupilos: “Yo pienso en positivo y trato de hacer las cosas para bien. Sé que lo más importante es que tengo el respaldo del club. Ese respaldo hay que cambiarlo por resultados. No se están dando. Eso es lo que uno piensa. Yo no pensaba en venir a perder, sino ni me hubiese presentado. No lo hicimos bien en el segundo tiempo sobretodo. El partido de parte de nuestros jugadores fue bueno sobre todo. Uno cuando piensa, piensa positivo. El entrenador y el equipo necesitan resultados. Es un poco de lo que tenemos que mejorar”.

Según el DT, su escuadra debe empezar a jugar tal como lo hizo en el primer lapso. “Si hubiésemos sido un desastre, es difícil venir a hablar y tratar de convencerme yo mismo. Uno se da cuenta que tenemos jugadores jóvenes que no tienen experiencia, pero eso se va haciendo en el camino. Esto es bueno para los jóvenes. Ya lo saben muchos. Lo que es un clásico, va jugado distinto. Me gustó el impacto del partido. De esa forma tenemos que jugar. Pero tenemos que ser conscientes de que no se juega un tiempo y no solo un clásico así. Tenemos que tratar de cometer menos errores. Cometimos errores que no pasaron a mayores y pudieron haber pasado”, expresó.

Sobre el ejecutante del penal que erró Palacios, el técnico aseguró que fue una decisión que puso en manos de sus dirigidos: “Se lo dejo a los jugadores. Sabía y había visto los penales del partido de la ida, pero eso va más allá. Sabemos y ellos saben quienes son los pateadores. Es así. Lo tiró él y ya está. No hay que dar vuelta atrás. El penal lo podría haber errado él como lo podría haber errado otro. Por ahí, si hubiese sido un joven, hubiese entrado a la cancha y no lo dejaba tirar”.

Al ser consultado si a su equipo le faltan variantes, el estratega dijo que “del mercado, me hacen hablar de cosas que ya hablé. No me hagan repetir cosas que ya dije. Está claro que jugamos mejor el primer tiempo. El impacto fue bueno. La responsabilidad es de los jugadores y mía sobre todo. No es el momento de hablar de esas cosas. Nosotros perdimos y hacemos la autocrítica. Dije que jugamos mal. Hay que jugar de igual forma o mejor. El golpe del segundo gol. El primer tiempo lo jugamos bien y llegó el empate. Después no encontramos la vuelta de salir. Pasa un poco por ahí”.

Finalmente, volvió a lamentar los yerros de su equipo frente al Cacique: “Es futbolístico, pasa un poco por ahí. Cuando cometes errores, esos que no tienes que cometer... Nosotros tenemos que mejorar esos errores y creo que eso pasa por la parte futbolística. La tabla no miente y tenemos que mejorar en base a trabajo. No está alcanzando. Tuvimos un buen primer tiempo, pero no está alcanzando. La parte física no me preocupa, porque hemos jugado con un hombre menos y hemos estado a la altura físicamente. Pasa mucho por lo que es lo futbolística”.